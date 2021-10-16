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Що робити вчителям, яким не можна вакцинуватися – пояснення МОЗ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
16 жовтня, 14:06
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За словами міністра охорони здоров'я, надання довідок про наявність протипоказань знаходитися під строгим контролем
Ляшко розповів, що робити тим, кому не можна вакцинуватися
Ляшко розповів, що робити тим, кому не можна вакцинуватися / Фото: Колаж: Сьогодні

Сімейний лікар буде надавати вчителям довідку про медичні протипоказання, які унеможливлюють щеплення від COVID-19.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "Радіо Свобода".

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"Коли ми говоримо про вчителів, ми говоримо, що вони будуть або відсторонені від роботи, або вакцинуватися. В наказі говориться про обов’язковість вакцинації, окрім обґрунтованих медичних протипоказань, коли не можна за станом здоров’я. Але, повірте, це невеликий відсоток людей – це 3–4% всього", – сказав міністр.

Ляшко додав, що зараз уряд робить все для того, щоб запобігти будь-яким підробкам.

"Це буде в електронній системі охорони здоров’я. І довідка так само буде видаватися, як і COVID-сертифікат. Лікар, який видає цю довідку, буде робити медичний запис в електронній системі", – сказав Ляшко.

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Він заявив, що медичну запис можна просто відстежити.

За добу в Україні зробили майже 150 тис. щеплень від COVID-19

Протягом доби 15 жовтня в Україні від коронавірусу вакцинували 148 438 осіб. Перше щеплення отримали 79 580 українців, ще 68 858 – повністю завершили процес імунізації.

Протягом доби працювали:

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  • 916 мобільних бригад;
  • 2979 пунктів щеплення;
  • 345 центрів вакцинації.

З початку прищеплювальної кампанії вакциновано 7 873 769 осіб, з них отримали одну дозу – 7 873 767 осіб. Повністю імунізовані і отримали дві дози – 6 433 791 особа (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 14 307 558 щеплень.

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