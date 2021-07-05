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Що дешевше – лікування або профілактика? Кожен восьмий українець помирає від онкології (відео)

5 липня 2021 20:37

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Кожен третій житель країни проходив медогляд більше двох років тому

Фото: скрін

Фото: скрін

Двоє з трьох українців вмирають від серцево-судинних хвороб. Кожен восьмий – від онкології. Смертей було б менше, якби ми вчасно зверталися до лікарів. Але обстежуються далеко не всі. Кореспондент "Сьогодні" Ірина Щербак порахувала – у скільки обходиться пацієнтові і державі розплата за відстрочений візит до лікаря.

Кожен третій – проходив медогляд більше двох років тому. Такі дані опитування дослідницької компанії Gradus Research. Одна з головних причин, яку називають в основному жінки – вартість обстеження. Але не дешевше пройти медогляд зараз, щоб не віддати всі гроші потім?

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У Вас рак – це Юлія Балан почула в двадцять п'ять.

"Мені поставили рак кишечника", – каже мешканка Києва Юлія Балан.

Обстежувалася дівчина постійно, – і останні два роки огляд проігнорувала.

"Я пропустила той момент, коли можна було запідозрити, що щось з організмом не так", – додає Юля.

Юлія порахувала, скільки коштувало лікування – 75 тисяч доларів. Якби хворобу діагностували раніше, то вона б лікувалася і простіше, і дешевше.

"Пацієнти звертаються за медичною допомогою в основному, коли у них щось болить або вкрай турбує. А коли вони себе почувають задовільно, думають, що не потрібно приходити до лікаря", – говорить сімейна лікар Центру ПМСД 1 Дніпровського району Києва Людмила Бабешіна.

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Звідси і невтішна статистика – 408 721 людей щорічно вмирають від серцево-судинних хвороб, а це, наприклад, цілий Маріуполь. Ще 77 862 – від раку.

"У нас люди не доживають до похилого віку. Вони вмирають в 40-45 років. А це працездатне населення, це наша економіка, це період репродукції, коли людина може спокійно жити", – повідомляє завідуюча відділом Центру громадського здоров'я Ірина Соколова.

Але замість жити – мільйони українців лікуються. Часто стартують з невиліковною стадії.

"Лікування онкології може коштувати там від 2-х тисяч доларів і вище, навіть іноді і до 30-40 тис. доларів на рік. Якщо ми говоримо про серцево-судинні захворювання, то, звичайно, що витратні матеріали неймовірно дорогі і лікування може коштувати там від 50-ти тисяч гривень до кількох сотень тисяч гривень", – додає експерт в сфері охорони здоров'я Антон Шкіряк.

Діагноз – запущені хвороби. Рецепт – регулярні медогляди. Або, як модно зараз говорити, – чек-апи. У спадок нам залишився список тих, від кого проходити медогляд вимагають на роботі педагоги, медики, водії, продавці, офіціанти, кухарі. Але і вони не завжди доходять.

Скільки ж людей проходять, хоча б на папері, щорічний огляд, ми запитали в Міністерстві охорони здоров'я, але там не знають.

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Все може обійтися значно дешевше. Мінімальне обстеження в столичній приватній клініці – від двох тисяч гривень. Розширене – шість з половиною. Виходить – повний контроль вашого здоров'я не дорожче чашки кави – 18 гривень в день.

Вигідно? А можна і не платити. Огляд в державній клініці влаштує сімейний лікар.

Раніше ми писали, що Роналду з нареченою оплатили лікування семирічного хлопчика, хворого на рак.

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