Що має бути в е-рецепті, щоб купити антибіотик в аптеці? Розповідаємо

З 1 квітня сімейні лікарі, терапевти та педіатри обов’язково мають письмово обґрунтовувати призначення антибіотиків для своїх пацієнтів. Купити антибіотики в аптеках можна буде виключно за спеціальним листком призначення.
Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ.
Що має бути у листку призначення антибіотиків
Такий документ є обов’язковою складовою Форми первинної облікової документації № 025/о, складається з таких пунктів:
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- встановлений діагноз/ обґрунтована причина призначення антибіотика;
- результат мікробіологічного дослідження;
- детальні відомості про призначений антибіотик;
- обов’язкова дата перегляду призначення, коли лікар самостійно перевіряє доцільність і форму продовження антибіотикотерапії;
- відомості про побічні дії лікарського засобу.
Для чого вводяться нові правила
Письмове обґрунтування перед випискою електронного рецепту допоможе зменшити об’єм споживання антибіотиків, а згодом і розвиток стійкості до них, як однієї з найбільших проблеми сучасності.
Лікар має обов’язково роз’яснити пацієнту:
- необхідність антибіотикотерапії;
- ознаки поширених побічних реакцій від препарату;
- можливі інфекційні ускладнення;
- план дій з усунення несприятливих реакцій.
Впровадження обліку призначення антибіотиків в амбулаторних умовах дасть змогу:
- підвищити якість надання медичних послуг;
- знизити вартість лікування;
- зменшити рівень неконтрольованого споживання антибіотиків;
- зменшити рівень поширення інфекційних хвороб, які виникли через стійкість бактерій до антибіотиків;
- запровадити стандартизований підхід до обліку призначень антибіотиків;
- відстежувати дотримання галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
Раніше ми писали:
- Лікар Комаровський відповів, чи можна при нежиті капати антибіотики в ніс.
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