Що зміниться з 1 лютого (список нововведень)

У цьому місяці українці зможуть платити за газ менше. А ще лютий може започаткувати вакцинацію від COVID-19 в Україні. Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію про те, які зміни чекають на українців у лютому.

Україна чекає вакцину від COVID-19

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Як заявив президент України Володимир Зеленський, у лютому в Україну має надійти перший мільйон доз вакцин. Від якої компанії (або яких) – поки неясно, інформація з цього приводу надходить суперечлива.

Однак поки Україна не може отримати ніяку вакцину – для цього необхідно змінити законодавство. Відповідний законопроєкт №4613 включений до порядку денного парламентської сесії, проте розглянуть його в кращому разі лише на початку лютого.

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

Може повернутися адаптивний карантин

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Жорсткий післяноворічний карантин в Україні закінчився 24 січня. Однак до 28 лютого все ще продовжує діяти "карантин "помаранчевої зони" – обмежувальні протиепідемічні заходи, введені постановою Кабінету міністрів №1236 від 9 грудня 2020 року.

Водночас в уряді заявили, що в лютому може бути прийнято рішення про повернення адаптивного карантину, коли регіони будуть розділені на зони, залежно від ситуації із захворюваністю: "зелена", "жовта", "червона" тощо.

Коли саме буде введено адаптивний карантин – вже в лютому чи після закінчення дії "помаранчевого", – поки не повідомлялося.

Європа виходить з локдаунів

У лютому в багатьох європейських та інших країнах світу планується завершити жорсткий карантин (локдаун) і послабити обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19. Деякі країни збираються навіть відкрити свої кордони для іноземців.

Зокрема, після 7 лютого планується послабити карантинні обмеження в Австрії, Латвії, Данії. Після 9 лютого – в Нідерландах, після 14 лютого – в Німеччині і Чехії, після 15-го – у Великій Британії та ін.

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Остаточне рішення, звичайно, буде прийнято з урахуванням епідситуації в кожній конкретній країні. Однак деякі країни вже збираються спростити в'їзд для іноземців. Зокрема, з 1 лютого відновлює регулярне авіасполучення Грузія. Хоча у іноземців вимагатимуть негативний тест на коронавірус. Також очікується, що з цього дня відкриються гірськолижні курорти Грузії, які також були закриті на час локдауну.

Після 7 лютого планує впускати іноземців і Японія.

Дешевшає газ. На два місяці

З 1 лютого відбудеться зниження ціни на газ для побутових споживачів. Кабмін своєю постановою №25 від 18 січня цього року відніс газ до товарів з високою соціальною значимістю і встановив граничні ціни на цей товар.

Згідно з документом, з 1 лютого ціна на газ не повинна перевищувати 6 грн 99 коп. за кубометр. Причому це ціна з урахуванням податку на додану вартість та плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи.

Деякі постачальники після рішення Кабміну знизили ціну на газ навіть більше, ніж того вимагав Кабмін. Так, "Нафтогаз" на лютий встановив ціну для населення на рівні 6,86 грн за кубометр (у січні було 7,22 грн).

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Низька ціна на газ, згідно з постановою, встановлюється на період дії карантину, але не довше, ніж до 31 березня 2021 року. Тобто максимум на 2 місяці.

В Україні почне роботу нове-старе міністерство

З лютого відновить свою діяльність міністерство аграрної політики і продовольства. Нагадаємо: в рамках оптимізації органів влади у вересні 2019 року воно було ліквідоване. Точніше, приєднане до Міністерства економіки. Тепер те рішення скасували, і з 1 лютого Мінагрополітики знову стане самостійною одиницею.

Повернення міністерства пов'язують зі скасуванням мораторію на продаж землі сільгосппризначення і відкриттям ринку землі з липня 2021 року.

Очолювати міністерство буде Роман Лещенко, якого призначили на посаду міністра 17 грудня. До цього часу Лещенко був Уповноваженим президента із земельних питань.

/ Фото: agropolit.com

У Мінагрополітики буде 203 штатних співробітники (а в Мінекономіки стане на 203 співробітники менше). На балансі міністерства дозволено мати два легкових автомобілі.

Починається реєстрація на ЗНО

У лютому традиційно починається реєстрація на зовнішнє незалежне тестування – ЗНО.

Тим, хто цього року планує вступати до вищих навчальних закладів, важливо пам'ятати, що терміни реєстрації цьогоріч коротші, ніж у попередні роки. Раніше реєстрація тривала майже два місяці, з початку лютого майже до кінця березня. У цьому ж році вона проходитиме з 1 лютого тільки до 5 березня. Такі терміни встановлені наказом Міносвіти №1210 від 30 вересня 2020 року.

Також нагадаємо, цього року для 11-класників вводиться ще одне обов'язкове ЗНО – з математики (раніше була обов'язковою тільки українська мова). Результати цих ЗНО будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію (державна підсумкова атестація – ДПА).

Китайський Новий рік

Українські зимові свята вже позаду. Але якщо хтось сумує з цього приводу, в лютому можна відзначити ще Новий рік за Східним календарем. Він настане в момент другого молодика від дня зимового сонцестояння. А якщо точніше – 11 лютого в 21:05 за київським часом.

Однак першим днем нового року за Східним календарем стане 12 лютого. Це буде рік Бика. Точніше, Рік Білого Металевого Бика. Так що саме 11 і 12 лютого можна надягати щось біле або сріблясте. Ну і хоча б у ці дні не поїдати м'ясо покровителя року, щоб не розгнівати його.

З Новим роком Бика! / Фото: Depositphotos

До речі, для шанувальників магії чисел 12 лютого – особливий день. 12.02.2021 – це дзеркальна дата. Нумерологи кажуть, такі дні мають особливо сильну енергетику, яку можна використовувати для досягнення цілей і старту нових проєктів.

Якою буде погода в лютому і чи вчасно настане весна – дивіться в сюжеті:

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