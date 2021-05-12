Подробиці про індійський штам коронавірусу -чи такий він небезпечний, як про нього говорять – думки вчених

Велику загрозу нині являє інша мутація коронавірусу. А спалах захворюваності в Індії міг викликати не новий штам вірусу, підозрюють вчені

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

В Індії триває найстрашніший спалах COVID-19. Нині на країну припадає половина всіх нових випадків коронавірусної хвороби. Її пов'язують з подвійною мутацією вірусу, яку тут виявили. У тих, хто вилікувався від індійського варіанту ковіду, фіксують рідкісну хворобу – "чорний грибок". У країні настільки перевантажені крематорії, що тіла спалюють просто на вулицях.

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Експерти розповіли, чи дійсно індійський штам коронавірусу небезпечніше за інші.

ВООЗ класифікувала індійський штам як такий, що "викликає занепокоєння". Що це означає?

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала індійський штам вірусу "варіантом, що викликає занепокоєння". Мутація отримує таку класифікацію, коли є докази того, що новий штам поширюється швидше, викликає більш важке захворювання або краще ухиляється від раніше набутого імунітету, ніж версії вірусу, що циркулюють.

Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri

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Саме так класифіковані британський, бразильський і південноафриканський штами вірусу.

Але індійський штам досить новий, на сьогодні в світі його виявлено трохи більше ніж у півтора тисячах зразків.

В Індії масштабний спалах захворюваності. Він пов'язаний з новим штамом?

Даних про індійський варіант все ще мало, щоб стверджувати, що він більш небезпечний, говорить Алла Мироненко, вірусолог, завідувачка відділу вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Громашевського. На її думку, на спалах могли вплинути умови життя в країні.

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В Індії більше циркулює британський і класичний варіанти вірусів, а індійський штам виділено тільки у 10% хворих у країні, відзначаєМихайло Фаворов, керівник компанії DiaPrep System Inc., міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології.

Індійський варіант так само небезпечний, як британський?

Британський варіант коронавірусу, який, як доведено, поширений і в Україні, значно небезпечніше за індійський, відзначає академік Тукало:

"Британський штам виявлений більш ніж у 460 тис. зразків у всьому світу. Він викликав третю хвилю у всьому світі й продовжує змінюватися. Цей варіант прискорено поширюється, має більш важкі клінічні прояви, вражає не тільки літніх людей, а всі вікові групи, і викликає підвищений рівень смертності. Одне добре: всі затверджені вакцини ефективні проти "британця".

Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

В Україні вже є індійський штам?

В Україні ще не виявили індійський варіант коронавірусу. Але якщо він і буде, його можуть не помітити. Проблема і в тому, що в нас не налагоджено відстеження мутацій вірусів.

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Це важливо, щоб вивчати зміни коронавірусу, швидко виявляти нові небезпечні мутації і ефективніше протидіяти їхньому поширенню. В Інституті молекулярної біології і генетики є і обладнання, і фахівці для того, щоб проводити такі дослідження оперативно, каже Михайло Тукало. Але для секвенування (визначення амінокислотної або нуклеотидної послідовності ДНК і РНК) потрібні дорогі реагенти, а ще слід вирішити бюрократичні проблеми, пов'язані з отриманням дозволів на дослідження.

У 2020-му інститут навіть запропонував програму "Геномна епідеміологія SARS-CoV-2". Однак вона так і не отримала фінансування від уряду.

В Інституті інфекційних захворювань і епідеміології теж намагаються налагодити секвенування. Але переважно доводиться відправляти зразки або до Німеччини, або до Великої Британії, відзначає Алла Мироненко. На це витрачається багато часу – поки зразки доставлять і поки до них дійде черга.

Вакцина працює проти індійського коронавірусу?

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляють, що немає підстав вважати, ніби індійський варіант коронавірусу стійкий до наявних вакцин.

"Ґрунтуючись на поточних даних, вакцини проти COVID-19 залишаються ефективними в запобіганні хворобам і смерті людей, інфікованих цим варіантом", – йдеться в заяві ВООЗ.

Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов констатував: Україна вийшла з третьої хвилі пандемії. За його словами, піковий період поширення COVID-19 припав на березень – "вірус розвивався шаленими темпами, галопом, підкошуючи цілі міста".

Також нагадаємо, в Україні фактично зупинилася вакцинація від коронавірусної хвороби.

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