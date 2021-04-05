Справжній детектив. Суддю Чауса викрали українські спецслужби?

3 квітня стало відомо, що в самому центрі Кишинева викрали суддю Миколу Чауса, який втік з України в серпні 2016-го і оголошений у міжнародний розшук. П'ять років тому суддю називали "легендарним" після того, як він погорів на хабарі в 150 тис. доларів. Його Чаус нібито зберігав у скляній банці у дворі свого будинку. Подробиці цієї давньої справи і те, чому могли викрасти суддю, читайте в матеріалі сайту "Сьогодні".

Знайшовся в Румунії

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Слід зауважити, що Республіка Молдова, де сплив суддя-втікач (раніше припускали, що він перебуває в Криму або Білорусі), не поспішала віддавати Україні Чауса всі ці роки. Черговий вердикт за його клопотанням про надання політичного притулку мали оголосити в кінці квітня, і тут з'ясовується, що "легендарного" викрали.

"Чоловіка у віці 54 роки викрали три людини. Інцидент стався біля житлового будинку в столичному секторі Центр. Поліцію сповістили о 13:15", – заявила прессекретарка поліції Кишинева Наталя Статі в суботу, 3 квітня.

Зникненням Чауса обурилися не тільки на батьківщині героя, де стільки років терпляче чекали його екстрадиції, – президентка Молдови Мая Санду також висловила своє обурення тим, що відбувається.

"Це неприпустимо, щоб у Молдові пропадали люди, незалежно від того, чи є вони громадянами РМ, доведено чи ні вчинення ними незаконних дій. Прошу керівництво МВС, відповідальне за безпеку громадян, а також Службу інформації і безпеки прояснити це тривожне зникнення іноземного громадянина на території Молдови", – заявила Санду.

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На гарячій новини одразу ж взялися спекулювати Telegram-канали, які заявили, що Микола Чаус нібито знайшовся в Румунії – "живий і здоровий". І навіть опублікували кілька фотографій.

Пізніше фото Чауса з імовірною інформацією про його місцеперебування запостив у себе в Telegram-каналі ексдепутат Верховної Ради Михайло Добкін.

"Схоже на роботу спецслужб".

До честі молдавських силовиків, вони не сиділи склавши руки і вже в понеділок, 5 квітня, заявили, що у справі про ймовірне викрадення є перший затриманий. За словами міністра внутрішніх справ Молдови Павла Войку, це іноземець, а викрадачі розмовляли українською мовою.

"Цей злочин був вчинений іноземними громадянами, які перетнули державний кордон. Ці громадяни вже покинули країну, перетнули кордон з Україною. У нас також є записи доказів українською мовою", – сказав міністр.

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Було встановлено транспорт, яким користувалися ймовірні викрадачі. Однак залишається незрозумілим, кого саме затримали молдавські поліцейські – громадянина України чи таки Молдови?

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"Слідчі в Молдові самі шоковані тим, що сталося. У них взагалі такого ще не було. На зв'язок ніхто не виходив, причини невідомі. Взагалі незрозуміло, кому це потрібно", – розповів адвокат судді Ростислав Кравець.

Він додав, що кадри викрадення схожі на роботу спецслужб.

Враження, що працювали професіонали, ще більше посилюється після перегляду ролика, який виклав глава Нашої партії Молдови Ренато Вусатий. На цих кадрах видно, що двох охоронців Чауса нейтралізують шестеро людей, а ще двоє професійно "упаковують" суддю в спеціально підігнаний автомобіль.

За словами Усатого, суддю могли викрасти представники спецслужб України: "спрацювали надзвичайно професійно і майже напевно з відома силовиків Молдови".

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Те, що скандального суддю могли викрасти українські спецслужби, також побічно підтвердив в ефірі телеканалу "НАШ" адвокат Сергій Лисенко, якої пов'язаний з молдавськими адвокатами судді Чауса.

В ефірі говорилося, що спецоперація могла бути здійснена силами Головного розвідувального управління Міністерства оборони для того, щоб доставити нарешті Чауса на батьківщину для надання свідчень.

Тим часом у коментарі "РБК" речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко ухилився від відповіді на запитання, чи перетинав суддя Чаус український кордон.

"Такої інформації у мене особисто немає. Зазначу, що згідно із законодавством ми не вправі розголошувати інформацію про перетин кордону третім особам", – заявив він.

Чим відомий суддя Микола Чаус

Це відома особистість не тільки в Києві, а й у всій Україні. Він вів справи автомайданівців, прийняв рішення про взяття під варту лідера УКРОПу Геннадія Корбана. За даними правоохоронців, хабар, через який суддя нібито і втік п'ять років тому, він нібито вимагав від підозрюваного в незаконному обігу наркотиків. (Замість в'язниці обіцяв умовний строк.)

Та сама банка з хабарем. Фото: Facebook

Причому спочатку йшлося про "винагороду" в 100 тис. доларів, потім сума збільшилася до 150 тис. доларів. Передача хабаря була дуже креативною: суддя нібито попросив покласти гроші в скляні банки (2 і 1,5 л) і заховати їх біля будинку. "Консервацію" під час спецоперації вилучили.

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