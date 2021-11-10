Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Термінове засідання РНБО Термінове засідання РНБО ⚠ Кат Палич 🚫 Жорсткий карантин 🔥 Шева - тренер в Італії!
СЬОГОДНІ Новини України

Що небезпечніше – COVID-19 чи грип? Ми запитали у лікаря-інфекціоніста

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
10 листопада, 12:19
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Грип, як і ковід, може призвести до смерті, але коронавірус вражає більшу кількість людей
Якщо хвиля грипу об'єднається з хвилею ковіду, померлих буде більше
Якщо хвиля грипу об'єднається з хвилею ковіду, померлих буде більше / Фото: Колаж: Сьогодні

COVID-19 небезпечніший за грип тим, що ковід вражає більшу кількість людей і через цю хворобу лікарні перевантажені. При цьому обидві хвороби можуть мати летальний кінець і нехтувати ними не можна.

Про це сайту "Сьогодні" розповів інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Реклама

По його словам, будь-яка хвороба, яка забирає життя і може мати важку форму – небезпечна.

"Це стосується й грипу. Звичайно, грип не вражає всіх людей, зокрема це робить COVID-19. Є певні елементи, чому грип цього не робить. COVID-19 перевантажує лікарні. Якщо прийде грип і поєднається з COVID-19, то шанси смерті збільшаться вдвічі. Наприклад, я вже вакцинований проти грипу, як і моя сім'я", – сказав Федір Лапій.

Як захиститись від ковіду?

За даними МОЗ, найкращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби у 15 разів.

За останні три місяці лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, було щеплено двома дозами вакцини. І лише 0,4% госпіталізованих хворих було повністю вакциновано.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! У Карпатах зустріли справжній зимовий світанок

Детальніше
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

151 686

захворіло за тиждень в Україні

-1%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.09

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.21

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти