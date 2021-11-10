Що небезпечніше – COVID-19 чи грип? Ми запитали у лікаря-інфекціоніста

COVID-19 небезпечніший за грип тим, що ковід вражає більшу кількість людей і через цю хворобу лікарні перевантажені. При цьому обидві хвороби можуть мати летальний кінець і нехтувати ними не можна.
Про це сайту "Сьогодні" розповів інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.
По його словам, будь-яка хвороба, яка забирає життя і може мати важку форму – небезпечна.
Далі по темі
"Це стосується й грипу. Звичайно, грип не вражає всіх людей, зокрема це робить COVID-19. Є певні елементи, чому грип цього не робить. COVID-19 перевантажує лікарні. Якщо прийде грип і поєднається з COVID-19, то шанси смерті збільшаться вдвічі. Наприклад, я вже вакцинований проти грипу, як і моя сім'я", – сказав Федір Лапій.
Як захиститись від ковіду?
За даними МОЗ, найкращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби у 15 разів.
За останні три місяці лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, було щеплено двома дозами вакцини. І лише 0,4% госпіталізованих хворих було повністю вакциновано.
Читайте також:
- Черга в крематорії та дистанційка. Що відбувається з СОVID-19 у Києві
- Нова хвиля. У Києві частину лікарень заповнено на 100% COVID-хворими
- "Червоних" стане ще більше? В яких регіонах зростає захворюваність на COVID-19
- 20 тисяч хворих щодня та фейкові щеплення: все про ситуацію з COVID-19 в Україні
- Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 23 тис. нових випадків