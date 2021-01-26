Що купували українці в перші дні після січневого локдауну

У понеділок торговельні центри мережі "Епіцентр" відвідали 300 000 споживачів, що на 50% більше порівняно з аналогічним понеділком січня 2020 року

Найбільше зростання, за підсумками 25 січня 2021 року, продемонстрували товари з категорії "Побутова хімія та засоби особистої гігієни". Динаміка продажів склала +170%. Як зазначив заступник генерального директора ТОВ "Епіцентр К" Володимир Гончаров, вже тривалий час мережа "Епіцентр" – оператор №1 на ринку побутової хімії й попри те, що побутова хімія присутня в асортименті інших магазинів, що працювали під час дії дискримінаційної постанови Уряду 1236, все одно покупці чекали саме пропозицій від "Епіцентра".

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Серед топ-категорій також керамічна плитка, лакофарбова продукція, декоративне освітлення, ламінат та паркет, посуд, електромонтажне устаткування, змішувачі та кераміка, шпалери та покриття, сухі будівельні суміші.

"Всплеск торгівлі в перші дні цілком очікувано, оскільки протягом трьох тижнів локдауну ми постійно отримували невдоволені відгуки покупців, які не мали можливості купити необхідні товари. "Епіцентр" – єдина мережа, де представлено надзвичайно широкий та збалансований асортимент товарів у всіх категоріях, що дозволяє клієнтам купувати все в одному місці. Також наші покупці чекали на можливість здійснити покупки за кращими цінами за умовами акції "Чесна вигода", яку ми продовжили до 31 січня", - говорить Гончаров.

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Під час дії посилених карантинних обмежень мережа "Епіцентр" працювала виключно на видачу онлайн-замовлень та адресну доставку, що викликало велике незадоволення покупців. Так за опитуванням, більшість споживачів вважають побутові товари необхідними для забезпечення нормальної життєдіяльності та негативно ставляться до будь-яких обмежень продажів цих товарів.

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