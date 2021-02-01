Що насправді відбувається з книгами Булгакова і Акуніна в Україні?

В сомережах та деяких ЗМІ поширюють інформацію, що в Україні тепер заборонено ввозити та друкувати книги Михайла Булгакова та Бориса Акунін.

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Це не так і ви можете без перешкод читати цих авторів. Пояснюємо, що сталося та що насправді заборонили.

Чому говорять про те, що Булгаков і Акунін – заборонені в Україні?

Інформація про заборону Булгакова і Акуніна – перекручена.

В Україну заборонили ввозити видання "Майстер і Маргарита" Михайла Булгакова, видавництва "Азбука-Аттикус" ще у 2018 році.

У передмові до цього видання згадуються представники російського кіно, які публічно підтримали військову інтервенцію в Україну та внесені до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

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Отже йдеться про заборону видання конкретного видавництва. Роман "Майстер і Маргарита" в Україні не заборонений, як і решта творчості Михайла Булгакова.

Щодо книг Бориса Акуніна, то дійсно заборонені дві книги його авторства:

История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы

История Российского государства. Ордынский период. Часть Азии

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Причина в тім, що ці книги транслюють імперський погляд на історію і рясніють різноманітними історичними міфами.

Хто складає перелік заборонених видань?

В Україні діє експертна рада при Держкомтелерадіо, яка приймає рішення про заборону ввезення деяких видань із країни-агресора.

Наразі складений офіційний перелік книг з РФ, які заборонено ввозити в Україну. В нього входить 292 видання.

Цей перелік постійно оновлюється з 2017 року, відколи набув чинності закон "Про обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського характеру".

Яку літературу заборонено ввозити в Україну?

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Книги навмання ніхто не забороняє. Законом передбачені критерії, за якими експертна рада приймає рішення про заборону ввезення видань.

Що має бути в літературі, щоб її заборонили в Україні:

мова про порушення суверенітету і територіальної цілісності України;

пропаганда війни і вчинення терористичних актів;

розпалювання міжетнічної, расової і релігійної ворожнечі;

пропаганда країни-агресора, її органів влади і публічних осіб, які підтримують окупації території України;

пропаганда комуністичного і нацистського тоталітарних режимів, їх символіки;

приниження і висміювання гербу, гімну та прапора України;

пропаганда імперської геополітичної доктрини, об’єднання народів навколо держави-агресора, її державної мови, культури, панівної релігійної конфесії та слугують ідейним підґрунтям повернення України у сфери домінування держави агресора.

Крім цього, в Україну заборонили ввозити низку дитячих книг, які виходили ще за радянських часів і просякнуті комуністичною ідеологією, а також сучасні російські видання для дітей та юнацтва, які "поширюють міфи про наддержаву Росія або популяризують російську зброю". Зокрема, видання "Велика енциклопедія знань в питаннях і відповідях" Жабцева.

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