Що насправді відбувається з книгами Булгакова і Акуніна в Україні?

В сомережах та деяких ЗМІ поширюють інформацію, що в Україні тепер заборонено ввозити та друкувати книги Михайла Булгакова та Бориса Акунін.
Це не так і ви можете без перешкод читати цих авторів. Пояснюємо, що сталося та що насправді заборонили.
Чому говорять про те, що Булгаков і Акунін – заборонені в Україні?
Інформація про заборону Булгакова і Акуніна – перекручена.
В Україну заборонили ввозити видання "Майстер і Маргарита" Михайла Булгакова, видавництва "Азбука-Аттикус" ще у 2018 році.
У передмові до цього видання згадуються представники російського кіно, які публічно підтримали військову інтервенцію в Україну та внесені до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
Отже йдеться про заборону видання конкретного видавництва. Роман "Майстер і Маргарита" в Україні не заборонений, як і решта творчості Михайла Булгакова.
Щодо книг Бориса Акуніна, то дійсно заборонені дві книги його авторства:
История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы
История Российского государства. Ордынский период. Часть Азии
Причина в тім, що ці книги транслюють імперський погляд на історію і рясніють різноманітними історичними міфами.
Хто складає перелік заборонених видань?
В Україні діє експертна рада при Держкомтелерадіо, яка приймає рішення про заборону ввезення деяких видань із країни-агресора.
Наразі складений офіційний перелік книг з РФ, які заборонено ввозити в Україну. В нього входить 292 видання.
Цей перелік постійно оновлюється з 2017 року, відколи набув чинності закон "Про обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського характеру".
Яку літературу заборонено ввозити в Україну?
Книги навмання ніхто не забороняє. Законом передбачені критерії, за якими експертна рада приймає рішення про заборону ввезення видань.
Що має бути в літературі, щоб її заборонили в Україні:
мова про порушення суверенітету і територіальної цілісності України;
пропаганда війни і вчинення терористичних актів;
розпалювання міжетнічної, расової і релігійної ворожнечі;
пропаганда країни-агресора, її органів влади і публічних осіб, які підтримують окупації території України;
пропаганда комуністичного і нацистського тоталітарних режимів, їх символіки;
приниження і висміювання гербу, гімну та прапора України;
пропаганда імперської геополітичної доктрини, об’єднання народів навколо держави-агресора, її державної мови, культури, панівної релігійної конфесії та слугують ідейним підґрунтям повернення України у сфери домінування держави агресора.
Крім цього, в Україну заборонили ввозити низку дитячих книг, які виходили ще за радянських часів і просякнуті комуністичною ідеологією, а також сучасні російські видання для дітей та юнацтва, які "поширюють міфи про наддержаву Росія або популяризують російську зброю". Зокрема, видання "Велика енциклопедія знань в питаннях і відповідях" Жабцева.
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Костянтин Машковець
координатор ГО "Інформаційний спротив", член експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції по віднесення її до такої, яка не дозволена до поширення на території України
Насправді ніхто не забороняв книги Булгакова. У передмові від видавництва міститься підривний текст щодо України, а творчість письменника ніхто не забороняв. Це питання перекручується ЗМІ, які афільовані з російською пропагандистською машиною. Це такий прийом інформаційної атаки на наш інформаційний простір. Те, що ми зараз спостерігаємо – це такий прийом інформаційної війни, він називається "прицеп". Беруть якийсь факт і чіпляють негативний контекст і в такому вигляді поширюють для формування негативної громадської думки до української влади. Це у будь-якому підручнику інформаційного протиборства є.