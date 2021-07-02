Що "світить" Росії, якщо відкрито нападе на Україну: експерт озвучив наслідки

Імовірність загрози російського вторгнення існує, але оточення Путіна навряд чи дозволить йому здійснити ці плани

Російська артилерія може вдарити по Україні / Фото: Минобороны РФ

Якщо Росія відкрито атакує територію України, це буде означати офіційне оголошення війни, за що весь цивілізований світ розірве всі відносини з агресором. Це буде нищівний удар по російській економіці. Про це йдеться в нашій статті на сайті "Сьогодні".

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Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що ймовірність загрози російського вторгнення існує.

"Монополія влади Путіна провокує таку ймовірність. Але я не думаю, що Росія зважиться. Навіть якщо Путін захоче атакувати Україну, його зупинять", – стверджує він.

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Обстріл території України означатиме початок війни, підкреслив експерт.

"Відповідно до Статуту ООН, у разі війни всі країни – члени ООН повинні припинити будь-які відносини з агресором. Отже, Європейський Союз зупинить роботу російського газопроводу "Північний потік – 2", зупиняться ешелони з товарами, перервуться всі економічні відносини Росії з багатьма країнами. Це буде катастрофа для всіх. І в Росії це прекрасно розуміють", – пояснив Жданов.

На його думку, Росія продовжуватиме розвивати конфлікт на Донбасі, але не буде проводити відкриті наступальні дії, щоб не бути звинуваченою в зриві Мінських угод.

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Як ми вже писали, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексглава штабу АТО генерал-лейтенант Ігор Романенко нам у коментарі розповідав, що є ймовірність вторгнення Росії у вересні. Він пояснив, чому саме тоді.

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