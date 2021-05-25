Що таке ковід-паспорт і чи допоможе він українським туристам потрапити в ЄС?

Україна готується вводити ковід-паспорт через півтора місяця. У документ вноситимуть інформацію про вакцинацію і ПЛР-тести

У ЄС домовилися про єдиний паспорт вакцинації. Колаж "Сьогодні"

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Україна введе ковід-паспорти з 1 червня. Це дозволить вакцинованим українцям в'їжджати в ЄС та інші країни як туристам.

Документ буде в паперовому та електронному вигляді. Невакциновані українці навряд чи цього літа зможуть потрапити до Європи як туристи.

Що таке ковід-паспорт?

Ідея COVID-паспортів полягає в тому, що їх можна використовувати для підтвердження статусу вакцинації під час подорожей.

Теоретично це означає, що мандрівники можуть легко переміщатися між країнами без карантину.

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Нині ковід-паспорти – єдиний варіант, який дає змогу зняти обмеження для вакцинованих людей, інакше такі заборони будуть чинні ще кілька років, вважає Вадим Арістов, менеджер-стратег, інфекціоніст, директор Revival Institute for Future.

"І це не означає повну заборону подорожей для невакцинованих. Під час перетину кордону може бути два коридори. Один швидкий – через ковід-паспорт. Другий – довше: здати ПЛР-тест перед подорожжю, після приїзду пройти самоізоляцію 7-14 днів і друге тестування", – пояснює Арістов.

Який вигляд матиме ковід-паспорт?

Ковід-паспорт буде в двох варіантах: цифровий і паперовий. У документ внесуть не тільки інформацію про щеплення. Наприклад, в ЄС вирішили, що це буде сертифікат з даними про щеплення, негативний ПЛР-тест або про одужання після COVID-19.

Сертифікат міститиме QR-код, в якому буде "зашитий" цифровий підпис МОЗ або лікарні, яка видала сертифікат.

"Якісь уніфіковані паспорти будуть з'являтися вже із середини червня. Однак країни, які відкриваються, передовсім вимагають негативний ПЛР-тест", – говорить Володимир Царук, заступник голови комітету з туризму Торгово-промислової палати.

Реклама Паспорт вакцинації буде в электронному і в паперовому вигляді. Фото: cdn.digitalhealth.net

Український ковід-паспорт буде чинний в інших країнах?

Те, що в деяких країнах уже створили свої ковід-паспорти, може створити проблему, вважає Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук. Наприклад, свої зразки ковід-паспортів вже є в Британії і в Китаї.

"Уже зараз потрібно привести всі документи до єдиного стандарту, інакше наявність різних документів у різних країнах ще більше ускладнить міжнародні поїздки", – упевнений Хмелевський.

Що стосується українського ковід-паспорта, то в Мінціфри заявляють, що саме зараз триває синхронізація всіх документів з ЄС.

З 1 липня в Україні впровадять паспорта вакцинації. Фото: колаж "Сегодня"

Чи зможуть невакциновані українці поїхати в ЄС?

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Нині ЄС не пускає туристів з України або інших країн, де епідпоріг вище, ніж усередині Євросоюзу. Поки в Україні захворюваність вища. У минулому році були такі самі правила, і все літо епідситуація в Україні була гіршою, ніж в ЄС.

Але в ЄС 1 липня вводять т. зв. зелені сертифікати. І далі все залежить від правил в'їзду в певну країну. Десь можуть вимагати тільки вакцинацію в ковід-паспорті, а десь – або щеплення, або тест з вимогою самоізоляції.

Ковід-паспорти являтимуть великий прорив для в'їзду в країни ЄС, але не для українців, впевнений Царук.

"Для українців ковідні паспорти ролі майже не відіграють. Україні до повної вакцинації далеко, тому вимагатимуть негативний ПЛР-тест, і не всі країни. Якісь потоки вакцинованих українців з'являться восени, коли мине основний туристичний сезон", – прогнозує Володимир Царук.

/ Фото: Getty Images

Як довго чинний ковід-паспорт?

Певного терміну дії ковід-паспортів ще немає. Якщо в паспорті вказано тільки ПЛР-тест, то, ймовірно, його чинність буде обмежена 72 годинами, як і нині. Щодо вакцини в ЄС немає єдиної думки, і рішення про терміни залишили за кожною країною. Рекомендований термін дії паспорта з вакцинацією в ЄС – 180 днів, такі самі терміни для тих, хто одужав після COVID-19.

Але абсолютно точно, що ковід-паспорта вимагатимуть, поки пандемія триватиме, впевнений Царук.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів. Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина повідомила, що Україна розробляла паспорти вакцинації у співпраці з Єврокомісією.