Побічні реакції на вакцину – легкі, важкі, чи варто їх боятися – думка інфекціністів

Що більше будуть вакцинувати людей, то більше буде з'являтися повідомлень про побічні реакції, каже інфекціоніст

Щойно в Україні почали вакцинувати від COVID-19 – одразу ж почали з’являтися повідомлення про побічні реакції.

Реклама

При чому реакції на вакцину описують як тяжкі. Наприклад, в перші дні окремі політики стверджували, що в Одесі половина вакцинованих медиків у важкому стані. Після перевірки інформації виявилося, що у вакцинованих було почервоніння на місці уколу й у деяких трохи підвищилась температура. Подібні реакції описані в інструкції до препарату і є стандартними й для інших вакцин.

Які реакції на вакцину є стандартними, а які можна називати важкими, розбирався сайт "Сьогодні".

Які бувають реакції на вакцину?

Яка побічна реакція є звичайною, а яка важкою – сказано в Порядку здійснення фармаконагляду.

Несерйозною реакцією вважається така, що описана виробником вакцини і не становить загрози для життя та не вимагає госпіталізації.

Реклама

А серйозна побічна реакція – це така, що призводить до смерті, загрожує життю, потребує госпіталізації, спричиняє непрацездатність чи інвалідність.

Всі вакцини мають, в основному, помірні побічні ефекти. Тобто такі, які можна вилікувати звичайними знеболювальними. Всі побічні реакції на вакцинацію завжди описують в інструкції, тому вони передбачувані.

"На введення будь-якої вакцини є реакція. Наприклад, почервоніння і біль у місці уколу, незначне підвищення температури. І це поодинокі випадки, які пов'язують із вакцинацією, ніяк не шкодять здоров’ю та навіть можуть бути не у всіх. Єдине, що про побічні реакції ми будемо ще чути більше і більше, бо буде вакцинуватися більше людей", – розповіла інфекціоніст Інна Андрусович.

Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

Серйозні побічні реакції можуть бути у десятої долі відсотка. Це випадки, коли людині потрібна медична допомога. Наприклад, це може бути анафілаксія – це важка алергічна реакція, яка може виникнути в результаті щеплень. Якщо не лікувати, це може загрожувати життю.

Реклама

Саме для цього перші 30 хвилин вакцинований має бути під наглядом лікарів. Це саме той період, коли можуть бути ускладнення.

Читайте також: Локдаун чи вакцинація? Зеленський розповів, що робити зі спалахом COVID-19

Які побічні дії відомі після Covishield?

В Україні наразі використовується вакцина Covishield/AstraZeneca і тому до неї прикуто найбільше уваги.

У дослідженні перераховані всі реакції, які можуть:

чутливість у місці ін’єкції (63,7%);

біль у місці ін’єкції (54,2%);

головний біль (52,6%);

втома (53,1%);

більу м’язах (44,0%);

слабкість (44,2%);

підвищена температура (33,6%);

лихоманка ≥38 °C (7,9%);

озноб (31,9%);

біль у суглобі (26,4%);

нудота (21,9%).

Реклама Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

І деякі менш поширені, але все ще можливі побічні ефекти:

запаморочення;

зниження апетиту;

біль у животі;

збільшені лімфатичні вузли;

надмірне потовиділення, свербіж шкіри або висип.

Побічні реакції, як правило, були м’якшими та повідомлялись рідше у літніх людей (65 років і старше), ніж у молодих людей.

Щодо важких побічних реакції, то вони були у 0,4% серед тих, хто отримав вакцини під час досліджень.

У Великій Британії вакцину AstraZeneca використовують з 9 грудня 2020-го. Агентство з регулювання лікарських засобів та медичних товарів вже має перші доповіді. За 2,5 місяці у Британії щепили 600 тис. людей саме цією вакциною. Важкі алергічні реакції (анафілаксія) були у 150 людей.

Смерті з вакцинацією у Британії не пов'язують. Загалом було 244 повідомлення про смерті тих, хто раніше отримав вакцину AstraZeneca.

"Більшість із цих повідомлень стосувалися людей похилого віку або людей з основною хворобою. Використання AstraZeneca швидко зросло, і як таке, як і повідомлення про летальні випадки з тимчасовою асоціацією з вакцинацією, однак це не вказує на зв'язок між вакцинацією та летальними звітами. Перегляд окремих звітів та звітності не свідчить про те, що вакцина зіграла роль у смерті", – зазначає у доповіді Агентство з регулювання лікарських засобів та медичних товарів Великої Британії.

В Агентстві додають, що на час складання цієї доповіді понад 120 000 людей у ​​Великої Британії померли протягом 28 днів після позитивного тесту на коронавірус.

Також "Сьогодні" писав, що Україна зареєструвала вакцину від COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech Ltd, 1,9 млн доз якої вже погодився купити МОЗ.

У січні бразильський біотехнологічний центр Інститут Бутантан провів дослідження, згідно з якими загальна ефективність вакцини CoronaVac виявилася 50,38%. Пізніше в "Лекхім" заявили, що випробування в Туреччині показали значно вищий показник – 83,5%. Крім того, ця вакцина попередила важкі форми перебігу захворювання та госпіталізацію в 100% випадків.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама