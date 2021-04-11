Щось пішло не так: МОЗ оновив зони карантину

У неділю, 11 квітня, МОЗ оновив перелік регіонів по зонам карантину. Незважаючи на те що в Кабміні анонсували вихід Закарпатської області з "червоної зони", вона все ще там залишається.
Про це повідомляє МОЗ.
Так, за станом на 11 квітня в "червоній зоні" знаходяться Київ і 12 областей:
- Київська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
За останню добу Харківська область перейшла з "помаранчевої" в "червону зону". Там погіршилася епідеміологічна ситуація. Місцева влада ухвалила рішення посилити карантин з 10 квітня . Дитячі садки, метро та громадський транспорт працюватимуть в звичайному режимі. Обмеження ввели не тільки в області, а й в Харкові.
Закарпатська область несподівано залишилася в "червоній". Хоча міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов анонсував зміни.
"За результатами Державна комісія вирішила скасуваити:
- з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області, та застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки" , – написав він.
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У "помаранчевій зоні" карантину знаходяться:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Кіровоградська область;
- Луганська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Черкаська область.
У "жовтій зоні" традиційно знаходиться Херсонська область, а 10 квітня до неї приєдналася Івано-Франківська.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що в середньому вихід з "червоної зони" до показників "жовтої" у регіонів займає 3-4 тижні.
Відзначимо, що в Київській області місцева влада прийняла рішення через важку ситуацію з захворюваністю коронавірусною інфекцією, продовжити карантинні обмеження ще на два тижні – до 23 квітня. Там продовжують діяти всі карантинні обмеження, передбачені для "червоного рівня" протиепідемічної небезпеки.
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