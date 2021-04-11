Щось пішло не так: МОЗ оновив зони карантину

У неділю, 11 квітня, МОЗ оновив перелік регіонів по зонам карантину. Незважаючи на те що в Кабміні анонсували вихід Закарпатської області з "червоної зони", вона все ще там залишається.

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Про це повідомляє МОЗ.

Так, за станом на 11 квітня в "червоній зоні" знаходяться Київ і 12 областей:

Київська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

За останню добу Харківська область перейшла з "помаранчевої" в "червону зону". Там погіршилася епідеміологічна ситуація. Місцева влада ухвалила рішення посилити карантин з 10 квітня . Дитячі садки, метро та громадський транспорт працюватимуть в звичайному режимі. Обмеження ввели не тільки в області, а й в Харкові.

Закарпатська область несподівано залишилася в "червоній". Хоча міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов анонсував зміни.

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"За результатами Державна комісія вирішила скасуваити:

- з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області, та застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки" , – написав він.

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У "помаранчевій зоні" карантину знаходяться:

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Кіровоградська область;

Луганська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Черкаська область.

У "жовтій зоні" традиційно знаходиться Херсонська область, а 10 квітня до неї приєдналася Івано-Франківська.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що в середньому вихід з "червоної зони" до показників "жовтої" у регіонів займає 3-4 тижні.

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Відзначимо, що в Київській області місцева влада прийняла рішення через важку ситуацію з захворюваністю коронавірусною інфекцією, продовжити карантинні обмеження ще на два тижні – до 23 квітня. Там продовжують діяти всі карантинні обмеження, передбачені для "червоного рівня" протиепідемічної небезпеки.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові від наслідків COVID-19 помер головлікар лікарні . Медик захворів COVID-19 в жовтні минулого року, а через два місяці впав в кому.

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