Русский
$ 27,98
33,23
  1. Новини України

Щось пішло не так: МОЗ оновив зони карантину

11 квітня, 11:23

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Закарпатська область залишилася в "червоній"

У неділю, 11 квітня, МОЗ оновив перелік регіонів по зонам карантину. Незважаючи на те що в Кабміні анонсували вихід Закарпатської області з "червоної зони", вона все ще там залишається.

Реклама

Про це повідомляє МОЗ.

Так, за станом на 11 квітня в "червоній зоні" знаходяться Київ і 12 областей:

  • Київська область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Запорізька область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

За останню добу Харківська область перейшла з "помаранчевої" в "червону зону". Там погіршилася епідеміологічна ситуація. Місцева влада ухвалила рішення посилити карантин з 10 квітня . Дитячі садки, метро та громадський транспорт працюватимуть в звичайному режимі. Обмеження ввели не тільки в області, а й в Харкові.

Закарпатська область несподівано залишилася в "червоній". Хоча міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов анонсував зміни.

Реклама

"За результатами Державна комісія вирішила скасуваити:
- з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області, та застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки" , написав він.

Читайте також: Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено

У "помаранчевій зоні" карантину знаходяться:

В тренді
По-весняному тепло і сонячно: синоптики обрадували прогнозом погоди (карта)
  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Кіровоградська область;
  • Луганська область;
  • Полтавська область;
  • Рівненська область;
  • Тернопільська область;
  • Черкаська область.

У "жовтій зоні" традиційно знаходиться Херсонська область, а 10 квітня до неї приєдналася Івано-Франківська.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що в середньому вихід з "червоної зони" до показників "жовтої" у регіонів займає 3-4 тижні.

Реклама

Відзначимо, що в Київській області місцева влада прийняла рішення через важку ситуацію з захворюваністю коронавірусною інфекцією, продовжити карантинні обмеження ще на два тижні – до 23 квітня. Там продовжують діяти всі карантинні обмеження, передбачені для "червоного рівня" протиепідемічної небезпеки.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові від наслідків COVID-19 помер головлікар лікарні . Медик захворів COVID-19 в жовтні минулого року, а через два місяці впав в кому.

Як довго триватиме локдаун? Про транспортні секрети Києва і облом зі спецперепустками – в новому випуску ютуб-шоу влогера-пенсіонера Діда Панча:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там забороненоУкраїна
У Києві спецназ штурмує фірму Медведчука: у МВС прояснили ситуацію
У Києві спецназ штурмує фірму Медведчука: у МВС прояснили ситуаціюВлада
Він не жартував: цукерки
Він не жартував: цукерки "Гордон в шоколаді" вже у магазинах (фото)Україна
Гори непотрібних антибіотиків і КТ: інфекціоніст назвала головні помилки у лікуванні COVID-19 в Україні
Гори непотрібних антибіотиків і КТ: інфекціоніст назвала головні помилки у лікуванні COVID-19 в УкраїніУкраїна
На вихідних нас чекає шикарна погода: синоптик потішила прогнозом
На вихідних нас чекає шикарна погода: синоптик потішила прогнозомУкраїна
Заарештували не ту яхту – Royal Romance Медведчука залишився в Монако
Заарештували не ту яхту – Royal Romance Медведчука залишився в МонакоВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти