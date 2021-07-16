"Щоб вам довіряли, як американським копам": Зеленський представив Монастирського у МВС

Зеленський привітав Монастирського з новою посадою. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський представив колективу Міністерства внутрішніх справ новоспеченого міністра Дениса Монастирського.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

За його словами, головне завдання для нового керівника міністерства – домогтися довіри до правоохоронного органу.

"Хочу привітати Дениса Анатолійовича з цією важливою довірою, насамперед від парламенту, прем'єр-міністра і президента. Ми всі дійсно хотіли, щоб ви (звертаючись до Монастирського) стали міністром. Дуже важливо, щоб керівництво держави довіряло керівництву правоохоронних органів... Найголовніше, щоб ця довіра і повага була не як в кіно до американських копів, коли діти наші дивляться і сильно підтримують їх, незважаючи на те, що це казка, а ви служите державі в реальному житті. Я б хотів, щоб всі наші діти довіряли українській поліції, як американським копам в кіно", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, також на сьогоднішньому засіданні Рада позбавила Монастирського депутатського мандата у зв'язку з його переходом в уряд.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня голова МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова. Своєю чергою сам Монастирський, коментуючи можливість зайняти крісло голови МВС, заявив, що це найскладніше рішення в його житті.