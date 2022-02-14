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Щоб заглушити вибух – читав молитву: жахлива історія підлітка з Донбасу (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 лютого, 18:38
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Данило – один із найкращих учнів ліцею. Один із тих, чиї спогади про конфлікт на Донбасі вже потрапили до новітньої історії

Вони були першими, хто зустрів війну на українському сході. Тодішні діти зі Слов'янська – тепер уже підлітки.

Про це йдеться у випуску "Сьогодні".

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Данило йде коридорами ліцею. Як і місто Слов'янськ, ця освітня установа – першою взяла на себе удар війни.

Хлопчик – один із найкращих учнів. Один із тих, чиї спогади про конфлікт на Донбасі вже потрапили до новітньої історії. Про події 2014-го згадує так: дорослі посеред ночі його сонного загорнули у товсту ковдру і під реактивні залпи понесли до бомбосховища. Зі старшими сестрами та батьками добу переховувалася у підвалі.

"Я пам'ятаю, як вони співали дитячі пісні, і майже вся ніч пройшла приблизно ось-так", – каже призер конкурсу есе "Один день" Фонду Ріната Ахметова Данило Тараненко.

"Ось у війну був такий момент, що дуже цвіли квіти. Вони не поливались, не пололися, але дуже цвіли. Наче вони говорили: "Все буде добре! Все налагодиться", – каже мама Данила Ірина Тараненко.

Про війну очима дитини Данило написав есе. З двох тисяч шкільних робіт твір ліцеїста – один із найкращих. Конкурс "Один день" у рамках унікального проєкту Музей "Голосу мирних" організував Фонд Ріната Ахметова.

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"Мене вражає, наскільки дитина психологічно переживала ці події, наскільки вона долучалася до духовного моменту. Наприклад, уривок для читання молитви! Щоб заглушити вибух, дитина читає молитву", – розповіла викладачка Слов'янського педагогічного ліцею Марина Калмикова.

Таких сповідей – про бойові дії, втрати та надії – в онлайн-музеї вже 13 тисяч! Але мета зібрати 100 тисяч свідчень.

З початку конфлікту Фонд Ріната Ахметова запобіг гуманітарній катастрофі на сході країни. Допоміг вижити трьом з половиною мільйонам людей! З цього моменту фонд працює і над збереженням пам'яті конфлікту на Донбасі.

"Ці емоції, які ти отримуєш, коли живеш під мирним небом, після її закінчення, їх не можна ні з чим порівняти, і я вважаю, що людям необхідно знати про те, як треба цінувати мир", – каже Данило Тараненко.

"Я взагалі хочу сказати, що Фонд Ріната Ахметова він такий багатовекторний. У нього така багатовекторна діяльність, і я часто чую про допомогу дітям і так далі. Але ще вектор підтримки творчої, обдарованої молоді, це – чудово", – зазначила директор Слов'янського педагогічного ліцею Оксана Бабенко.

У майбутньому Данило хоче вивчати надможливості людської психіки та вплив на неї військових конфліктів.

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"Я хочу стати лікарем. Дуже хорошим лікарем, який досліджуватиме різні галузі людської свідомості, мозку, тому що це абсолютно незвідане", – додав хлопчик.

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