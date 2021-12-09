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Дивом вижив! На Закарпатті чоловік зірвався з купола церкви (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
9 грудня, 15:09
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Потерпілий проводив ремонтні роботи на даху церкви
Трагічний випадок стався сьогодні вдень.
Трагічний випадок стався сьогодні вдень. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вдень 9 грудня в Закарпатській області в селі Нове Давидково чоловік зірвався з купола церкви. Він впав на крівлю.

Про це повідомили в ДСНС.

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Подробиці

Потерпілий проводив у церкві ремонтні роботи. Після того, як він звалився, у шоковому стані він перейшов у дзвіницю, але спуститися вниз уже не міг.

На місце події прибули мукачівські рятувальники. Вони зафіксували постраждалого робітника на ношах і через два вузькі люки крутими сходами спустили його на перший поверх. Чоловіка передали медикам, його госпіталізовано.

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Фото: ДСНС

Інше травмування під час роботи

В Черкаському районі під час розвантаження соняшника на зерновому складі у селі Рацево засипало двох осіб. Один із робітників помер на місці, інший – опинився в лікарні. Інцидент стався 30 листопада на складі ТОВ "Аграріко".

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За попередньою інформацією, вантажний автомобіль після проведення перевірки якості зерна був відправлений на приймальний бункер. Водій автомобіля під час зсипання зерна включив підйом кузова автомобіля для вивантаження зерна. Після цього відкрив задні ворота кузова і великий потік зерна збив його з ніг та засипав.

За даними поліції, із зернової ями чоловіка намагався витягти робітник, який став очевидцем, та і його засипало насінням. Обох потерпілих діставали інші працівники, які почули й поспішили на крики.

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