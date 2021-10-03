Дивом вижив: у Дніпропетровській області дитина випала з 4-го поверху

Хлопчика доставили у відділення реанімації однієї з лікарень міста

Дитина знаходиться в тяжкому стані / Колаж "Сьогодні"

У селі Мала Костромка Дніпропетровської області дев'ятирічний хлопчик випав з четвертого поверху недобудованого будинку. У хлопчика безліч травм.

Про це пише Дніпро Час

Подробиці

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Інцидент трапився близько 19:22. Дитину доставили в реанімаційне відділення Криворізької міської лікарні №8. У неї діагностували кататравмы, закритий перелом гомілки, а перелом хребта поки не підтверджений. Хлопчик у важкому стані.

Постраждалий – учень 4-го класу Зеленодольської школи №1.

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Зросла кількість самогубств

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За 2020 рік неповнолітні скоїли 123 самогубства або їх спроби. Лише за три місяці 2021 року зафіксували вже 101 такий випадок. Кількість випадків психічного і фізичного насильства проти неповнолітніх останніми роками залишалася на досить високому рівні.

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