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Дивом вижив. У Карпатах чоловік упав з 80-метрової висоти (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 червня, 19:10
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На місце НП одразу прибули фахівці з гірських пошуково-рятувальних відділень
У Карпатах врятували чоловіка, який упав з великої висоти. Фото: колаж "Сьогодні"
У Карпатах врятували чоловіка, який упав з великої висоти. Фото: колаж "Сьогодні"

У Карпатах чоловік упав з 80-метрової висоти. На щастя, він залишився живий. Інцидент стався на полонині Драгобрат, поблизу гори Близниця.

Про це повідомили у ДСНС України в Закарпатській області.

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"Гори – це не лише краса і велич, але й небезпека. У цьому мав нагоду переконатися 30-річний мешканець смт Ясіня Рахівського району, котрий за необачність у Карпатах ледве не заплатив власним життям. На щастя, гірські рятувальники прийшли на допомогу вчасно – людину врятовано", – розповіли у відомстві.

Випадок стався на полонині Драгобрат, поблизу гори Близниця. Чоловік зірвався зі снігового карнизу і полетів униз. Він упав з 80-метрової висоти.

На місце НП відразу прибули фахівці з гірських пошуково-рятувальних відділень. Чоловіку надали долікарську допомогу та транспортували до селища Ясіня, де на нього чекала бригада фахівців екстреної медичної допомоги.

"Ось що значить – народитися в сорочці", – наголосили рятувальники.

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На Закарпатті чоловік зірвався з купола церкви

9 грудня 2021 року в Закарпатській області в селі Нове Давидково чоловік зірвався з купола церкви. Він впав на крівлю. Про це повідомили в ДСНС.

Потерпілий проводив у церкві ремонтні роботи. Після падіння він у шоковому стані перейшов у дзвіницю, але спуститися вниз уже не міг.

На місце події прибули мукачівські рятувальники. Вони зафіксували постраждалого робітника на ношах і через два вузькі люки крутими сходами спустили його на перший поверх. Чоловіка передали медикам, його госпіталізовано.

Раніше ми розповідали, що під час відпочинку в селищі Ворохта, катаючись на "тарзанці", зірвався і впав в обрив житель Івано-Франківська.

Крім того, на Закарпатті 19-річний хлопець випав із потяга в районі гірського села Скотарське Воловецького району.

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