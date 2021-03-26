ПВК для Коломойського – Семенченко, Шевченко і іншим бійцям "Донбасу" світить до 12 років в'язниці

СБУ звинуватило ветеранів АТО в створенні приватної військової компанії – ми зібрали все, що відомо про це

Печерський суд Києва 25 березня вирішував про запобіжний захід для Євгена Шевченка (не депутата Слуги народу) на період слідства. Засідання тривало близько чотирьох годин. Підсумок – утримання під вартою до 25 травня.

Реклама

Раніше у тій самій справі – про створення приватної військової компанії – суд залишив під домашнім арештом ще трьох колишніх бійців батальйону "Донбас" – Олександра Новикова (позивний "Хаммер"), Сергія Якимовича (позивний "Яким") та Ігоря Орленка (позивний "Соболь").

Шевченко в батальйоні був водієм. Керував батальйоном Семен Семенченко. 26 березня йому також вручили підозру в СБУ, але з запобіжним заходом на цей момент не визначилися. До цього кілька днів Семенченка не могли знайти.

Колишніх "донбасівців" звинувачують у створенні не передбачених законом збройних формувань – ст. 260 Кримінального кодексу України. Максимальна санкція цієї статті, яка може бути застосована до їхньої нагоди – 12 років в'язниці з конфіскацією майна. "Сегодня" зібрав разом важливі подробиці цієї справи.

Чим відомі Семенченко і Шевченко

Неофіційно кажуть, що Семенченко і Шевченко створили приватну армію. Вона працювала в інтересах українського олігарха Ігоря Коломойського.

Реклама

Семенченка і Коломойського пов'язує давнє партнерство. Як відомо, Семенченко створив батальйон "Донбас" в 2014 році в Дніпропетровську. Коломойський, тоді губернатор Дніпропетровської області, надав територію піонертабору для розміщення добровольців, а як наслідок, допомагав їм грошима, паливом і іншим.

Наразі про Семенченка Телеграм-канали пишуть: після того, як його приватну військову компанію накрили, Семенченко зник. Ймовірно, шукав підтримку впливових людей, але не отримав.

Сам Семенченко заперечує свою провину. За його словами, був відсутній у Києві, тому що відзначав свято – день СБУ (25 березня):

"Взяв кілька днів вихідних, відключив телефон, відсвяткував із бойовими товаришами день СБУ і зранку вийшов на роботу. З подивом дізнався, що за час моєї відсутності був оголошений СБУ найстрашнішим терористом. Я завжди діяв в інтересах України і заперечую всі звинувачення СБУ", – написав Семенченко в своєму Фейсбуці.

Реклама

Євген Шевченко часто називав себе позаштатним агентом НАБУ. У червні 2020 року була гучна справа: нібито екс-міністр часів Януковича Микола Злочевський через ланцюг посередників намагався передати в НАБУ хабар – 6 млн дол. – за закриття справи проти його компанії Burisma. Це та сама компанія, яку Деркач і Дубинський намагалися пов'язати з сином Байдена. Нібито він брав участь у відмиванні грошей Burisma.

У ланцюзі посередників, які передавали хабар, був, зокрема, перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко і екс-керівник департаменту ДФС Олена Мазурова. Вони, за версією НАБУ, намагалися передати хабар для НАБУ позаштатному агенту Євгену Шевченку. А той сумлінно повідомив про це НАБУ. Є таке ось фото за підсумками "угоди" – Шевченко з мішком грошей, які пішли в дохід держави.

Шевченко вже висловив свою думку стосовно нинішнього звинувачення. Він стверджує, що не відноситься до діяльності Семенченко. Також він стверджує, що все, що відбувається з ним – політичне переслідування. Але у СБУ, мабуть, інша думка.

Що це за приватна військова компанія

Реклама

Мова про компанію, яка абсолютно легально зареєстрована – Донкорп Україна. Рід діяльності – приватна охоронна служба, а також – робота з персоналом. Місце реєстрації: Київ, вул. Шовковична, д. 24, оф. 14.

На сайтах вакансій значиться, що компанія набирала в штат двох співробітників – SMM-менеджер (з/п 15 тис. грн) і режисер відеомонтажу (15 – 20 тис. грн). Може, готувалася до інформаційного протистояння з СБУ?

Грань між приватною охоронною компанією, якій Донкорп називає себе, і ПВК – дуже тонка. Ймовірно, в СБУ її побачили. Оскільки вже провели 80 обшуків в офісі Донкорпа, місцях проживання та тимчасового перебування і тренувань бійців компанії в Києві, а також Київській та Донецькій областях.



За даними СБУ, до складу компанії входили понад 150 людей. Підготовка членів компанії проходила на спеціально облаштованій тренувальній базі в передмісті Києва – Козині. У матеріалах СБУ зазначається, що там проводили бойові вилазки, тренування з поводження зі зброєю, відпрацювання навичок бойових дій.

Як повідомляє СБУ, під час обшуків було вилучено потужний арсенал зброї. Його б вистачило, щоб почати невелику війну:

5500 патронів;

7 реактивних протитанкових гранат РПГ-26;

4 підствольних гранатомета;

ручний кулемет Калашникова;

2 автоматичні гвинтівки;

3 пістолети і 3 автомати Калашникова АКС і АКС-74;

7 помпових рушниць;

38 гранатометним пострілів ВОГ-25, 21 граната (зокрема, Ф-1 та РГД-5);

16 запалів УЗРГМ і 6 тротилових шашок, пластид;

пристрій для забезпечення конфіденційних переговорів.

Де там Коломойський

Журналісти-розслідувачі Слідство.Інфо повідомляють, що Донкорп працювала в інтересах олігарха Ігоря Коломойського. І ця діяльність безперечно виходила за рамки звичайної охоронної фірми.

Так, колишні співробітники Донкорп в інтерв'ю Слідство.Інфо розповіли, що брали участь в захопленні і зміну керівництва на шахті Краснолиманська – в місті Покровськ Донецької області. Ця шахта поставляла вугілля для державного підприємства Центренерго, на яке поширювалися бізнес-інтереси Коломойського.

Також Донкорп брав участь у вуличних мітингах проти керівництва Нацбанку і зокрема екс-голови НБУ Якова Смолія. Вважається, що у Коломойського до Смолія – особливі рахунки. Смолій керував процесом націоналізації основного втраченого активу Коломойського – ПриватБанку.

Йдучи зі своєї посади, Смолій заявив, що робить це під політичним тиском:

"Ми чітко розуміємо, що всі ці акції проплачені колишніми власниками банків, які пішли з ринку, зокрема, Коломойським Ігорем Валерійовичем", – повідомив Смолій про причини своєї відставки.

А раніше, за словами колишніх співробітників Донкорп, які наводить Слідство.Інфо, одночасно з протестами біля будівлі Нацбанку, Донкорп своїми силами організував акцію протесту біля будинку банкіра. Бійці Донкорпа несли перед будинком Смолія труну і вінки. На труні було написано "Смолій".

На наступний день під будинком проводили "поминки". За даними Слідство.Інфо, акцією безпосередньо керував Семенченко. Він постійно був присутній на місці, залишаючись в машині.

Що послужило приводом для інтересу з боку СБУ

Точних даних на цей рахунок немає. Але швидше за все, причиною стала ситуація з компанією Центренерго.

Бійці Донкорпу охороняли це державне підприємство. Був відповідний договір між цією компанією та Центренерго. При цьому Ігор Коломойський фактично керував Центренерго, хоч воно і належало державі.

Через "своїх" керівників Коломойський впливав на це підприємство. Воно працювало не на користь держави, а в інтересах цього олігарха. У червні 2020 року на Українській правді з'явилося розслідування про те, що фірми з орбіти Коломойського всього за півроку змогли заробити на Центренерго чотири мільярди.

У лютому 2021-го керівництво Фонду Держмайна прийняло рішення замінити менеджмент цього держпідприємства. І коли нові керівники разом із головою ФДМУ Дмитром Сенниченком спробували потрапити на підприємство, то зіткнулися із запеклим опором із боку бійців Донкорпу. Вони викликали спецназ, але і йому донкорпівці намагалися чинити опір.

Ймовірно, після цих подій діяльністю компанії зацікавилися на найвищому рівні. Про неї точно дізнався навіть президент Зеленський – це випливає з його заяви про те, що держава повернула Центренерго під свій контроль.

Тоді ж, імовірно, у Донкорпа і почалися проблеми. Причому наразі вони не закінчилися. За повідомленням СБУ, управління компанією здійснювали 15 людей. Поки що підозри пред'явлені п'ятьом. Хто наступний?

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама