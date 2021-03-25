ПВК, торгівля зброєю, міжнародний тероризм. У чому звинувачують Семенченка і чим все може закінчитися

Військова прокуратура відкрила справу на "легендарного комбата" ще в 2016 році

24 березня СБУ повідомила про те, що спецслужбі вдалося припинити незаконну діяльність "приватної військової компанії", яку організували колишній комбат і ексдепутат Семен Семенченко і "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко. Всі подробиці – у матеріалі сайту "Сьогодні".

Що відомо про "ПВК Семенченка"

Фото: пресслужба СБУ

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До її складу входило більш ніж 150 людей, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Під час обшуку силовики вилучили цілий арсенал, зокрема 4 гранатомети, 3 автомати Калашникова, 7 помпових рушниць і понад 5 тис. патронів.

Підготовка членів ПВК проходила на базі в Київській області й навіть за кордоном. Найманців з колишніх силовиків тренували навичкам поводження зі зброєю і ведення бойових дій. За інформацією журналістів Depo.ua, йдеться про приватну військову корпорацію Donbas Battalion Corp., зареєстровану влітку 2019 року в США.

Але найгучніше звинувачення – у постачанні зброї на Близький Схід і закупівлі деталей для українського озброєння не тільки в РФ, та ще й за завищеними цінами.

Крім організаторів, ще трьом громадянам України, яких називають активними членами ПВК, повідомили про підозру за статтею 260 Кримінального кодексу України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Це Ігор Орленко (позивний "Соболь"), Сергій Акімович та Олександр Новіков, яких затримали вранці 25 січня, пише "Суспільне".

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Інформація про затримання самих Семенченка і Шевченка не підтвердилася. Вранці 25 березня спікер СБУ Артем Дехтяренко заявив "Українським Новинам", що "станом на зараз ніхто з них не затриманий".

"Семенченко хотів пригод"

Один з підозрюваних, Євген Шевченко, написав на своїй сторінці в фейсбуці про своє обурення тим, що відбувається. Він заперечує всі звинувачення і іронізує над СБУ, яка виставила його "українським Бен Ладеном".

"Восени 2018 року я дійсно мав плани стати інвестором створення охоронної компанії задля роботи в Сирії та Афганістані з охорони об’єктів та супроводження конвоїв за контрактами Держдепу США. Проте після декількох місяців попередньої роботи, перемовин і зустрічей в Афганістані та в Іраку (в тому числі у посольстві США у місті Багдад) та заяви Трампа наприкінці 2018 року про вивід контингенту і зменшення присутності США у цих країнах, питання про співпрацю стало неактуальним", – стверджує Шевченко, наостанок підкреслюючи, що на цьому його діяльність на ниві створення ПВК і закінчилася.

Сам Семен Семенченко поки що ситуацію не коментував.

Потрібно зазначити, що в соцмережах новина про підозру Семенченкові та Шевченку не зустріла особливого співчуття ні серед звичайних користувачів, ні в рядах колишніх колег у Раді.

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"Семенченко хотів пригод, Семенченко знайшов пригоди. Ще один дутий кумир спускається з п'єдесталу слідом за Надею Савченко. СБУ респект", – написав на своїй сторінці в фейсбуці екснардеп Борислав Береза.

А по думку іншого колишнього депутата, Вадима Денисенка, ця історія може перерости в гучний дипломатичний скандал, пов'язаний з міжнародним тероризмом.

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"[Це звинувачення] може зіграти поганий жарт з нами, коли всьому світу покажуть кількох українців у Сирії чи Венесуелі і на весь світ розказуватимуть, що саме українські, а не російські ПВК є головним ресурсом для допомоги терористам у всьому світі", – зазначив екснардеп.

Комбат і зброя

Це вже не перший скандал за участю Семенченка, пов'язаний зі зброєю.

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У березні 2018 року глава МВС України Арсен Аваков звинуватив екскомбата в тому, що він виніс 3 березня дві сумки з вогнепальною зброєю з наметового містечка, влаштованого біля Ради протестувальниками, буквально за 14 хвилин до початку штурму містечка правоохоронцями. Нагадаємо, під час розгону постраждало 7 поліцейських, а в самих наметах були знайдені "коктейлі Молотова" і гранати, було заарештовано понад 100 учасників протесту.

За словами міністра, у міліціонерів "не вистачило духу" затримати "легендарного комбата".

У грудні 2018 року скандал вибухнув вже на міжнародному рівні, коли стало відомо, що в Тбілісі затримали шістьох українців і одного громадянина Грузії, який воював на Донбасі. У них вилучили зброю – пістолети "Макаров" і "Беретта" з боєприпасами, і порушили кримінальну справу за статтею КК Грузії про незаконне зберігання зброї.

Як повідомив у себе в фейсбуці тодішній радник п'ятого президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков, серед затриманих був Семенченко, якому вдалося уникнути арешту завдяки дипломатичному паспорту. Нібито колишній нардеп разом із затриманими купував у Грузії партію нелегальної зброї. "Легендарний комбат" Семен Семенченко, звісно, все заперечував.

Цікаво, що двом із затриманих у 2018 році також висунуті підозри в створенні незаконної ПВК.

А влітку 2017 року на ТК "Україна" вийшов репортаж Слідами кривавого самозванця, в якому Семенченко звинувачувався в тому, що він покривав мародерів, було наведено факти викрадення людей заради викупу та інших військових злочинів.

Ще раніше, у лютому 2016 року, військова прокуратура відкрила справу проти тоді ще нардепа "Самопомочі" Семенченка за звинуваченням у незаконному позбавленні волі, перевищенні службових повноважень, службовій підробці й використанні підроблених документів...

Нагадаємо, що на Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 24 березня, вони сім разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

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