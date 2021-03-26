"ПВК Семенченка" захищала бізнес-інтереси Коломойського та його оточення – ЗМІ

Приватна військова компанія "Донкорп Україна", яку пов'язують з екснардепом Семеном Семенченком, впродовж останніх років виконувала завдання в інтересах українського бізнесмена Ігоря Коломойського.

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Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо".

За матеріалами розслідування, у лютому 2021 року члени організації "Донкорп Україна" брали участь у стрілянині на столичному будмайданчику. Поліція тоді затримала один із мікроавтобусів, що належить структурі. А зі столичним будівництвом пов’язаний Михайло Кіперман – друг і бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

Офіційно замовниками будівництва на вулиці Казимира Малевича є фірми "Де Резорт Девелопмент" та "Будівельне об’єднання "Мрія", які пов'язані в Кіперманом.

Журналісти, також, з’ясували, що у 2020 році "Донкорп Україна" охороняла офіс "Центренерго", після того як його вивезли у селище Козин під Києвом. Тоді компанію очолювало лояльне до Коломойського керівництво.

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За словами колишнього члена "Донкорп Україна" Євгена Сікори, державну компанію вони почали охороняти навесні 2020 року, а офіційно договір зі структурою Семенченка підписали наприкінці минулого року.

Також журналісти довідалися, що представники "Донкорп Україна" наприкінці 2019 року брали участь у мітингах проти керівництва Нацбанку. Зокрема, проти ексглави НБУ Якова Смолія та його заступниці Катерини Рожкової. Раніше замовником акцій проти НБУ Смолій публічно називав безпосередньо Ігоря Коломойського.

"На акції ходили спільно з іншими організаціями. Вони стояли під Нацбанком, а ми – під домом у Рожкової та Смолія", - розповів Сікора.

Раніше ми повідомляли, що СБУ оприлюднила докази постачання військових товарів з Росії і повідомила про підозру учасникам схеми – колишньому народному депутату Семену Семенченку і Євгену Шевченку, відомому як "позаштатний агент НАБУ".

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