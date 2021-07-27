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ЦВК зареєструвала нового нардепа замість Монастирського

27 липня 2021 16:58

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Новий нардеп є IT-фахівцем, після парламентських виборів він працював у штабі партії "Слуга народу" в Сумській області

Нардеп Антон Швачко. Фото: facebook.com/Anton.Shvachko.1992

Нардеп Антон Швачко. Фото: facebook.com/Anton.Shvachko.1992

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала Антона Швачко народним депутатом. Він пройшов до парламенту, оскільки Денис Монастирський зы "Слуги народу" був призначений міністром внутрішніх справ.

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Про це стало відомо під час засідання ЦВК 27 липня.

Зазначимо, Швачко є активістом Сумської організації "Слуги народу". Він народився 11 грудня 1992 року. Має вищу освіту і проживає в Сумах. На парламентських виборах 2019 року включений до виборчого списку СН під № 139.

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Також нагадаємо, 13 липня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку. Спочатку в Раді заявили, що заява була раптовою, кого будуть розглядати на його місце – поки не знають. Пізніше на засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яку депутати підтримали оплесками.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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