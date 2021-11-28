Циклон Benedikt принесе сніг та грози в Україну – де чекати негоди

Холодний атмосферний фронт зумовить різні повітряні маси в межах України

Наталка Діденко попередила про сніг / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 29 листопада, в Україні очікуються сніг та грози. Активний циклон Benedikt організує складну погоду в більшості областей.

Про це написала на сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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На заході, частково на півночі та в центрі тилова частина холодного фронту принесе низьку температуру повітря, тож тут дощ буде зі снігом.

А на сході, півдні та в центральних областях, що прилягають до східної частини, перед фронтом буде тепло, до +10...+15 градусів, на півдні – до +18 градусів, тому там ітиме дощ, подекуди навіть сильний.

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Синоптик попередила про сильний вітер.

"Вся ця складна завтрашня синоптична какофонія супроводжуватиметься сильним вітром, навіть місцями штормовим", – написала Наталка Діденко.

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Погода у столиці

У Києві завтра ще відносно тепло, столиця виявиться приблизно посеред двох протилежних повітряних мас, буде близько +7 градусів. Прогнозують поривчастий вітер. Ввечері дощ може перейти у сніг.



"Так що завтра після роботи ситуація на дорогах буде складною – подумайте, чи варто їхати автомобілем. Сьогодні подбайте про профілактику здоров'я, добре, спокійно відпочиньте", – додала Наталка Діденко.

За словами синоптика, відчутне похолодання прийде у вівторок, 30 листопада.

На Київ насуваються хуртовини та морози

У Києві настанутьсправжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але потім похолодає. Вночі 6 грудня очікуються хуртовини, а вдень буде не більше за 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище -2, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8 градусів, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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