Циклон буде "топтатися" на одному місці: де будуть лити дощі всі найближчі дні

У більшості регіонів країни буде світити сонце, але деяким областям не пощастить

Циклон в Україні послабить хватку і в найближчі дні дощів стане менше. Але з початком наступного тижня знову грози накриють всю країну. У той же час справжнього літа поки не буде – в середньому 20-22 градуси.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У четвер, 3 червня, в Україні буде навіть прохолодно: частково в центральних і східних областях 13-15 градусів. У решті регіонів в районі 17 тепла. Дощі з грозами накриють південь, схід, Кіровоградську, Дніпропетровську та Полтавську області. У Києві без опадів і до +20.

У п'ятницю, 4 червня, дощі тільки на сході, в Криму, Дніпропетровській, Херсонській і Полтавській областях. По всій Україні в середньому 20 градусів тепла.

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У суботу, 5 червня, погода буде такою ж, як і в п'ятницю: ті ж 20 градусів і дощі на сході, частково в центрі і на півдні. У столиці без опадів і 18-20 градусів.

У неділю, 6 червня, схід, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська і Запорізька області знову будуть мокрими. У той же час температура повітря підніметься до +22.

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У понеділок, 7 червня, Україну накриє циклон – дощі з грозами будуть у всіх областях. Температура повітря 20-23 градуси.

А тим часом в перший день літа Карпати замело снігом.

Також кілька областей постраждали від негоди.

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