Русский
$ 27,44
33,53
  1. Новини України

Циклон буде "топтатися" на одному місці: де будуть лити дощі всі найближчі дні

2 червня, 17:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У більшості регіонів країни буде світити сонце, але деяким областям не пощастить

Циклон в Україні послабить хватку і в найближчі дні дощів стане менше. Але з початком наступного тижня знову грози накриють всю країну. У той же час справжнього літа поки не буде – в середньому 20-22 градуси.

Реклама

Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У четвер, 3 червня, в Україні буде навіть прохолодно: частково в центральних і східних областях 13-15 градусів. У решті регіонів в районі 17 тепла. Дощі з грозами накриють південь, схід, Кіровоградську, Дніпропетровську та Полтавську області. У Києві без опадів і до +20.

У п'ятницю, 4 червня, дощі тільки на сході, в Криму, Дніпропетровській, Херсонській і Полтавській областях. По всій Україні в середньому 20 градусів тепла.

Реклама

У суботу, 5 червня, погода буде такою ж, як і в п'ятницю: ті ж 20 градусів і дощі на сході, частково в центрі і на півдні. У столиці без опадів і 18-20 градусів.

У неділю, 6 червня, схід, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська і Запорізька області знову будуть мокрими. У той же час температура повітря підніметься до +22.

В тренді
Кабмін підняв ціни на бензин і дизель: скільки тепер будемо платити

Реклама

У понеділок, 7 червня, Україну накриє циклон – дощі з грозами будуть у всіх областях. Температура повітря 20-23 градуси.

А тим часом в перший день літа Карпати замело снігом.

Також кілька областей постраждали від негоди.

Дивіться також, як сьогодні затопило Дніпро:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україні продовжить бушувати холодний циклон: якої погоди чекати в середу
В Україні продовжить бушувати холодний циклон: якої погоди чекати в середуУкраїна
Росія може напасти: Зеленський озвучив терміни найнебезпечнішого періоду
Росія може напасти: Зеленський озвучив терміни найнебезпечнішого періодуВлада
Опіки, переломи і внутрішня кровотеча: боєць
Опіки, переломи і внутрішня кровотеча: боєць "Азова" розбився на мотоцикліУкраїна
Зеленський скликає нове засідання РНБО: в Офісі президента назвали дату
Зеленський скликає нове засідання РНБО: в Офісі президента назвали датуВлада
Подвійні надбавки до пенсій, електронні трудові книжки і повернення податків для ФОП – що змінилось з 1 червня
Подвійні надбавки до пенсій, електронні трудові книжки і повернення податків для ФОП – що змінилось з 1 червняЕкономіка
Лікарні віддадуть бізнесу? Ляшко наважився на те, чого не змогла Супрун
Лікарні віддадуть бізнесу? Ляшко наважився на те, чого не змогла СупрунУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти