Циклон Henri зіпсує погоду в Україні: де в середу чекати "сюрпризів"

Наталка Діденко попередила про температурні гойдалки – комусь пощастить з приємними +22, а в деяких областях спека до +32

В Україні стане прохолодніше / Фото: PxHere

Похолодання завтра накриє половину України, а на сході і півдні все ще спека. Дощі в основному очікуються на заході країни, але зачеплять трохи центральні області та південь.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у середу до нас підсуне циклон Henri з атмосферними фронтами (карта), які принесуть у західну частину України короткочасні дощі з грозами.

Ближче до вечора опадів побільшає – дощі також пройдуть у Вінницькій, Житомирській, західних районах Одеської області.

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Температура повітря 4 серпня в різних регіонах відрізнятиметься:

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на сході і півдні спека, 27-32 градуси;

у західних областях буде свіжіше, 22-26 градусів;

на півночі і у центрі очікується 25-29 градусів.

Вітер в Україні буде південно-східний та північно-східний, несильний або помірний.

Якою буде погода у столиці

У Києві в середу спеки не буде. Максимальна температура повітря буде коливатися в районі 27 градусів. Істотних дощів не очікується.

Останніми роками погода все більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують насамперед з діяльністю людини. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш раніше говорив, що "ми перебуваємо на краю прірви".

В Україні поточне літо ставить рекорд за рекордом в сенсі високої температури. Завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що на нас чекають нові хвилі спеки.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За наймовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні на ранок 3 серпня виявилися знеструмленими 129 населених пунктів, найбільше у Сумській області – 60. Читайте також детальніше, що днями наробила негода в Україні.

Також через негоду дерево вбило молоду пару у Львові.