Циклон накриє всю Україну, але буде тепло: де в п'ятницю очікувати до +30

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Дощі повертаються в Україну – завтра мокра погода очікується в усіх областях країни, будуть навіть грози. Водночас буде тепло, а на сході – літня спека.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
28 травня в Україні дощі, грози і тепло. Трохи свіжіше буде хіба що в західних областях.
Завтра очікується 20-24 градуси тепла, на заході 15-20 градусів, на Лівобережжі 23-27.
Справжнє літо буде в східних областях, там під 30 градусів.
Згідно з картою Укргідрометцентру, дощі в п'ятницю накриють всю Україну.
Відзначимо, травень в Україні видався досить дощовим і не особливо спекотним (за винятком декількох днів). Наші експерти – заввідділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віра Балабух і найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань – розповіли "Сьогодні" про прогноз погоди на літо.