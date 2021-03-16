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Циклон обрушить на Україну дощі: синоптик попередила про негоду

16 березня, 12:27

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Найближчої доби ми знову не побачимо сонця через південний циклон і його атмосферні фронти

Погода в Україні знову зіпсується. У середу в більшості областей опади у вигляді дощу, місцями – мокрий сніг. При цьому трохи впаде температура.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Погоду 17 березня в Україні формуватиме південний циклон, який разом зі своїми атмосферними фронтами охопить завтра вологою значну частину території України. Тому в більшості областей очікується дощ, подекуди з мокрим снігом.

У північних областях буде також хмарно, проте без опадів.

Температура повітря в Україні в середу почне поступово знижуватися. На півночі, заході і в більшості центральних областей завтра 1-5 градусів тепла.

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У південній частині, на південному сході, а також в Кропивницькому і Дніпрі з районами ще буде відчутно тепліше – протягом дня 5-11 градусів (карта).

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У Києві переважатиме хмарна погода, але без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься у межах 4-5 градусів.

"Потепління прийде орієнтовно 22-23 березня", – додала Діденко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 15 березня у Києві зашкалював рівень забруднення повітря.

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погода прогноз погоди синоптик наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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