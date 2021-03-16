Циклон обрушить на Україну дощі: синоптик попередила про негоду

Погода в Україні знову зіпсується. У середу в більшості областей опади у вигляді дощу, місцями – мокрий сніг. При цьому трохи впаде температура.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
Погоду 17 березня в Україні формуватиме південний циклон, який разом зі своїми атмосферними фронтами охопить завтра вологою значну частину території України. Тому в більшості областей очікується дощ, подекуди з мокрим снігом.
У північних областях буде також хмарно, проте без опадів.
Температура повітря в Україні в середу почне поступово знижуватися. На півночі, заході і в більшості центральних областей завтра 1-5 градусів тепла.
У південній частині, на південному сході, а також в Кропивницькому і Дніпрі з районами ще буде відчутно тепліше – протягом дня 5-11 градусів (карта).
У Києві переважатиме хмарна погода, але без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься у межах 4-5 градусів.
"Потепління прийде орієнтовно 22-23 березня", – додала Діденко.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 15 березня у Києві зашкалював рівень забруднення повітря.
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