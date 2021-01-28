Циклон продовжує бушувати в Україні: де в п'ятницю сніжитиме

В Україні продовжує вирувати негода. Сніговий циклон ще засипатиме половину України 29 січня, при цьому сильних морозів не буде.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
За її словами, сніг в п'ятницю очікується у Вінницькій, в північних і західних областях.
Найближчої ночі також циклон ще впливатиме на погоду центральної частини і півдня – там сніг і мокрий сніг.
Завтра вдень у південній частині України і в більшості центральних областей ситуація стабілізується, опади ослабнуть і припиняться.
Сніжитиме і на Харківщині, а ввечері мокрий сніг і дощ дійдуть до Луганської та Донецької областей.
Температура повітря протягом дня в п'ятницю коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 тепла, на крайньому півдні – 3-6 градусів тепла.
Вночі в Україні ще буде 2-9 градусів морозу. На дорогах ожеледиця.
У Києві завтра періодично сніжитиме, у другій половині дня сніг ослабне і припиниться. Найближчої ночі в столиці мороз 5-7 градусів, вдень – 0-2 градуси морозу.
Діденко додала, що в ніч на суботу похолодання посилиться (карта).
А ось якої погоди чекати останнього місяця зими, ми дізнавалися у народного синоптика Леоніда Горбаня та Укргідрометцентру. Лютий хоч і буде тепліший за січень, та однаково ще чекаємо і морози, і сніг. Читайте детальніше, якою буде погода у лютому.
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