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Циклон іде з України: як зміниться погода у вівторок

24 травня, 13:05

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Наталка Діденко розповіла, чого українцям чекати на цьому тижні від погоди

День весняного рівнодення

День весняного рівнодення / Фото: Unsplash

Завтра в Україні дощів стане менше, а температура повітря буде дуже приємною – не більше 25 градусів.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у вівторок дощовий циклон практично повністю залишить Україну в спокої. Лише намочить східні і західні області країни. Також на заході може бути сильний південний вітер.

На решті території України антициклонічна смуга організує сонце і теплу погоду.

Температура повітря 25 травня буде коливатися в комфортних межах, 20-25 градусів (карта).

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У Києві вівторок обіцяє відмінну погоду – сонце і +22 градуси.

Діденко зазначила, що на цьому тижні по Україні будуть кочувати періодичні дощі з грозами, буде тепло – 20-25 градусів з невеликими коливаннями, а на сході і південному сході навіть спекотно – 25-30 градусів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Україною пройшовся ураган, який вже накоїв чимало лиха.

А на Львівщині через сильні зливи затопило місто.

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