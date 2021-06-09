Циклону сподобалося в Україні – у четвер чекаємо шквали, град і грози

У найближчі дні кінця дощам не видно, але без сонця українці теж не залишаться. Синоптик Діденко уточнила прогноз

Дощі в Україні не припиняться в найближчі дні. Завтра, 10 червня, теж грози практично скрізь, але температура повітря буде дуже комфортною.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, в Україні продовжить бушувати дощовий циклон, "приправлений" грозами. У четвер грозові дощі пройдуть практично повсюдно в Україні. При грозах можливі шквали і град.

Вдень 10 червня просвіти будуть хіба що на півдні і півночі (включно з Києвом). Але парасолі краще не забувати.

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Температура повітря буде радувати – протягом дня очікується 20-24 градуси.

У Києві в четвер є ймовірність дощу з грозою, проте сонце теж буде. Стовпчики термометрів піднімуться до 20-23 градусів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Одесу накрила негода – у місті пройшов град, вулиці затопило.

А в Дніпрі вулиці перетворилися на річки, в маршрутках протікали дахи. Негода наробила чимало лиха в місті, автомобілі насилу пересувалися через глибокі калюжі, а містяни влаштували розваги на воді.