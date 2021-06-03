Особистий інтерес чи занепокоєння за націю – чому Тимошенко хоче засудити земельну реформу

На розгляді суду перебувають три конституційні подання від народних депутатів, які намагаються оскаржити введення ринку землі

Велика палата КСУ сьогодні спробувала розглянути питання конституційності земельної реформи. Однак нічого не вийшло – засідання довелося перенести через велику кількість клопотань сторін. Журналісти "Сьогодні" розібралися, що відбувається.

Про що сперечаються?

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На розгляді суду перебувають три конституційні подання від народних депутатів від партій "Батьківщина" і "ОТЗЖ". Їхню позицію можна звести до наступних тез:

вільний обіг земель сільськогосподарського призначення підриває основи суверенітету і незалежності України;

проведення земельної реформи можливо тільки в разі її схвалення на всеукраїнському референдумі;

земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Це насамперед стосується земель сільськогосподарського призначення;

ухвалення закону відбувалося з порушенням конституційної процедури розгляду та прийняття, а його положення суперечать приписам Конституції.

Представники влади запевняють, що проведення земельної реформи – це частина міжнародних зобов'язань України в сфері дотримання прав і свобод людини.

"Це історичне рішення, яке прийняла Верховна Рада, про запровадження ринку землі сільськогосподарського значення. Це право гарантоване Конституцією кожному громадянинові, і це право політики та аграрні олігархи протягом багатьох років блокували. Тому, з точки зору закону і міжнародних документів, законодавство про обіг земель сільськогосподарського призначення є абсолютно легітимним. Якихось звинувачень в бік влади в тому, що вона прийняла законодавчі акти проти інтересів народу, точно немає і бути не може", – заявив "Сьогодні" представник президента в КСУ Федір Веніславський.

Відсутність двох суддів

Через чотири години після початку засідання суд так і не почав розгляд питання конституційності земельної реформи. Спочатку учасники процесу заявляли відвід головуючому судді. А після поставили під сумнів в принципі можливість прийняття рішення за відсутності двох суддів – Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

Вся річ у тім, що 27 березня президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Тупицького і Касмініна суддями КСУ. Глава держави мотивував своє рішення тим, що ці судді Конституційного Суду, призначені збіглим президентом Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, "створюють загрозу державній незалежності і національній безпеці України".

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І незважаючи на те, що Тупицький і Касмінін сьогодні прийшли на засідання, до будівлі КСУ їх так і не пропустила Державна охорона.

"Ви взяли на себе відповідальність і стали поруч з іншими злочинцями в скоєнні неправомірних дій", – сказав Тупицький, звертаючись до охоронця.

Тимошенко запідозрила змову

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка також була присутня на засіданні, вважає, що співробітники Держохорони навмисно не допустили до слухання Тупицького і Касмініна – щоб заблокувати прийняття рішення щодо ринку землі.

"Для того, щоб зруйнувати більшість у суді, яке за те, щоб визнати закон про розпродаж сільськогосподарської землі неконституційним, вони сьогодні силою Державної охорони не допустили до зали голови Конституційного Суду Тупицького... Мета одна – зруйнувати більшість у Конституційному Суді, яка проти продажу землі", – вказала політик.

Чим все закінчилося?

Поки нічим. як розповів міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко, Конституційний Суд відклав розгляд справи щодо земельної реформи.

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"До суті справи не дійшли. Ми розраховували, що розглядатиметься по суті, у нас дуже потужна правова база, але виходячи з тієї кількості клопотань, ми за цілий день розглядали клопотання та судді неодноразово поверталися до нарадчої кімнати... Ми для себе розуміємо , що розгляд справи займе місяці, тому що до розгляду по суті ще дуже далеко", – розповів міністр.

"ОТЗЖ" і "Батьківщина" діють в інтересах аграріїв

Представник президента в КСУ Федір Веніславський вважає, що народні депутати, які виступають проти ринку землі, мають "чіткий матеріальний інтерес".

"Тому що за весь час незалежності України значна частина земель сільськогосподарського призначення перебувала в тіньовому обороті. І це вигідно великим аграрним холдингам, які в тому числі мають зв'язку з політичними силами "ОТЗЖ" і "Батьківщина". І там, і там є їхні представники , соратники, які мають суто комерційний інтерес", – зазначив юрист.

Рішення про перенесення засідання КСУ Веніславський назвав "навмисним затягуванням справи".

"Тому що вони (ініціатори подань. – Ред.) розуміють, що юридичних підстав для визнання закону неконституційним зараз точно немає. А проголошення того, що земля є національним багатством, тільки зобов'язує державу забезпечувати охорону земель з точки зору їх ефективного і цільового використання", – додав представник президента.

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа