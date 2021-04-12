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CNN засмутив українців неправильним написанням Києва (фото)

12 квітня, 21:28

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У соцмережах користувачі сильно здивувалися, побачивши некоректну назву столиці України – Kiev замість Kyiv

В ефірі американського телеканалу CNN українці помітили неправильне написання Києва в геотитрі – Kiev замість Kyiv.

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Про це під репортажем кореспондента Метью Ченса і його твітом написали користувачі.

"Дуже важлива деталь, здивована, що CNN пропустив це. Правильне написання української столиці – Київ", – написала користувач Галина.

Кореспондент CNN Мет'ю Чанс разом з президентом України Володимиром Зеленським відвідав позиції наших захисників на Донбасі.

"Поки Росія збирає війська біля кордону зони бойових дій, президент України разом з CNN об'їжджає лінію фронту і закликає до посилення підтримки США", – йдеться в повідомленні CNN.

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На початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста на латині (#KyivNotKiev).

Тоді аеропорти різних країн почали переходити на єдину коректну назву української столиці – Ізраїль, Іспанія, Велика Британія, США та інші.

Також і соціальна мережа Facebook офіційно змінила написання столиці України правильної транслітерацією – Kyiv.

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Київ США українці CNN
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