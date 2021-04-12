CNN засмутив українців неправильним написанням Києва (фото)

В ефірі американського телеканалу CNN українці помітили неправильне написання Києва в геотитрі – Kiev замість Kyiv.

Реклама

Про це під репортажем кореспондента Метью Ченса і його твітом написали користувачі.

"Дуже важлива деталь, здивована, що CNN пропустив це. Правильне написання української столиці – Київ", – написала користувач Галина.

Кореспондент CNN Мет'ю Чанс разом з президентом України Володимиром Зеленським відвідав позиції наших захисників на Донбасі.

"Поки Росія збирає війська біля кордону зони бойових дій, президент України разом з CNN об'їжджає лінію фронту і закликає до посилення підтримки США", – йдеться в повідомленні CNN.

Реклама

На початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста на латині (#KyivNotKiev).

Тоді аеропорти різних країн почали переходити на єдину коректну назву української столиці – Ізраїль, Іспанія, Велика Британія, США та інші.

Також і соціальна мережа Facebook офіційно змінила написання столиці України правильної транслітерацією – Kyiv.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама