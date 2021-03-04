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COMFY відкривається в ТРЦ Blockbuster Mall та продовжує виконувати бажання Життєлюбів

4 березня, 17:00

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З 5 по 8 березня відбудеться офіційне відкриття одинадцятого магазину COMFY в Києві

COMFY повідомляє про відкриття нового київського магазину в ТРЦ Blockbuster Mall, відрахування з якого підуть на підтримку підопічних БФ "Життєлюб".

З 5 по 8 березня відбудеться офіційне відкриття одинадцятого магазину COMFY в Києві, розташованого в ТРЦ Blockbuster Mall за адресою проспект Степана Бандери, 36.

Магазин розташований на другому поверсі торгівельного центру поблизу IKEA.

З нагоди відкриття COMFY відраховуватимуть 20 гривень з кожного чеку до благодійного фонду "Життєлюб". Кошти підуть на омріяні гаджети для підопічних фонду: мультиварки, чайники, тощо. Вдруге на відкритті COMFY проводить подібну соціальну ініціативу на користь фонду.

Особливістю нового магазину є велика 50-метрова вхідна зона. На 900 кв.м представлені традиційні категорії аудіо-, відео- та побутових гаджетів, розширена зона іноваційних товарів та віртуальна вітрина. В магазині багато демонстраційних брендових зон та зручна зона видачі інтернет-покупок.

Традиційно на відкритті відвідувачам пропонуються знижки до 50%, спеціальні пропозиції та гарантовані подарунки першим 1000 покупцям.

Про COMFY. COMFY — перший омніканальний рітейлер побутової техніки та гаджетів в Україні, лідер за ефективністю в галузі. Перший магазин COMFY відкритий у 2005 році в м. Кривий Ріг. Станом на 2021 рік мережа налічує 86 сучасних магазину нового формату. COMFY.UA входить в ТОП-5 найбільших онлайн-гравців ринку. www.comfy.ua

Про БФ "Життєлюб". Благодійний фонд "Життєлюб" – це проєкт, спрямований на організацію дозвілля людей поважного віку і надання їм необхідної адресної допомоги. Фонд був заснований у 2013 році Гаріком Корогодським і Тіною Михайловською. www.happyold.com.ua

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