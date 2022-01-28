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COVID-19 б'є з новою силою. Ляшко відповів, чи введуть локдаун в Україні

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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28 січня, 14:07
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В Україні погіршується ситуація з коронавірусом – у МОЗ пояснили, чому зараз діє адаптивний карантин і чи чекати на локдаун
Чи чекати на українцям повного локдауну
Чи чекати на українцям повного локдауну / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні не вводитимуть загальнонаціональний локдаун, навіть якщо більшість областей потраплять до червоної зони карантину.

Про це повідомив голова МОЗ в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Локдаун вводити не будемо. Україна працює в адаптивному карантині, який доказав свою ефективність у 2021 році, коли ми проходили дві хвилі. Він тоді показав, що у першу хвилю 10 областей не заходило взагалі у червоний рівень епідеміологічної небезпеки, восени шість областей не зайшли" , – сказав він.

Ляшко пояснив, що у всіх регіонах дуже відрізняється ситуація з коронавірусом, тому запроваджувати одні правила для всіх буде невиправдано та неефективно.

"Ми плануємо пройти в адаптивному карантині для того, щоб визначити цю золоту середину – не розпочався колапс у системі охорони здоров'я, і був якнайменший вплив на економіку нашої країни", – додав міністр.

Яка ситуація із карантином зараз?

В Україні до червоної карантинної зониувійшли два регіони. Помаранчевими стали 14 областей. Інші входять у жовту зону карантину.

Червона зона:

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  • Рівненська
  • Івано-Франківська

Помаранчева зона:

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Закарпатська,
  • Запорізька,
  • Львівська,
  • Одеська,
  • Сумська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Чернівецька.

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