COVID-19 битиме нові рекорди? Вчені розповіли, чого чекати українцям у березні

Кількість смертей на добу в країні перейшла до повільного зниження

Вчені дали прогноз розвитку пандемії коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

Кількість добових заражень COVID-19 на початку березня коливатиметься від 13 до 26 тисяч інфікованих за добу.

Про це повідомляє сайт Національної академії наук (НАН).

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Минулого тижня щоденна кількість летальних наслідків від коронавірусу досягла максимуму – 244 летальних випадків на добу – і перейшла до повільного зниження. Цей максимум у 2,6 раза нижче, ніж максимум хвилі захворюваності на штам дельта.

За даними НАН, за останній тиждень середня кількість нових виявлень в Україні становить до 24 853 осіб на день, а середня кількість смертей становить 240 смертей на день.

За прогнозами вчених, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 23 799 (20 204 – 27 080), протягом тижня 23 лютого – 1 березня 2022 року, та 20 076 (13 797 – 26 511) – протягом тижня 2-8 березня 2022 року.

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Коронавірус в Україні

За добу 22 лютого в Україні зафіксовано 25 062 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих – 2 427 дітей та 665 медиків.

Минулої доби госпіталізовано 3 140 осіб, зафіксовано 297 смертей, а одужали 37 432 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 783 835 осіб, летальних наслідків – 105 229.

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Усього провели 19 477 406 ПЛР-тестувань.

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