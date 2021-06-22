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COVID-19 йде на спад. За добу в Україні виявили трохи менше 300 нових випадків

22 червня 2021 8:11

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Хворих на COVID-19 в Україні все менше, за останню добу знову одужало більше людей, ніж захворіло

В Україні за останню добу виявили 296 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 27 випадків менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 230 142 осіб. За минулу добу від COVID-19 помер 21 українець (всього – 52 053). Вилікувати вдалося 2 152 969 інфікованих (829 – за останню добу).

Читайте також: Якщо пропустили другу дозу вакцини від COVID: рекомендації МОЗ

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr
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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що в Україні більше жодна область не входить в "червону", "помаранчеву" або "жовту" зони. Країна перейшла на мінімальні карантинні обмеження, які запровадив уряд.

Також нагадаємо, за підрахунками Рахункової палати, Міністерство охорони здоров'я України вже витратило на вакцинацію населення 7,9 мільярда гривень. Більша частина грошей пішла на закупівлю вакцин.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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