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Коронавірус в Україні. За добу виявили понад тисячу нових випадків

8 червня, 08:13

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Ситуація з коронавірусом поліпшується, за останню добу одужало більше людей, ніж захворіло – свіжі дані

В Україні за останню добу виявили 1602 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 1067 випадків більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 216 654 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 118 українців (всього – 51 333). Вилікувати вдалося 2 101 722 інфікованих (6751 – за останню добу).

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися в чергу в додатку "Дія". Людям заздалегідь повідомлятимуть, куди і коли приходити для отримання щеплення.

Також нагадаємо, українцям видаватимуть свідоцтво про вакцинацію.

Також дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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