COVID-19 – не сезонне захворювання: вчені пояснили, що викличе в Україні наступну хвилю COVID-19

Восени Україну чекає чергова хвиля коронавірусу. Коллаж: Routes / Pixabay
Вся Україна вже в зеленій зоні. При цьому захворюваність продовжує спадати, а лікарні закривають ковідние відділення. Те ж саме відбувається в країнах Європи.
Однак зростання захворюваності спостерігається в країнах Південної півкулі Землі.
Чи є сезонність у коронавирусу і чи буде в Україні осіння хвиля захворюваності, розбирався "Сегодня".
Що відбувається із захворюваністю в Північному і Південному півкулі?
У Північній півкулі, де почалося літо, в більшості країн йде спад захворюваності – нових щоденних випадків з кожним вдень менше. В Україні теж, як і в інших країнах Європи, захворюваність спадає.
Щоденна кількість підтверджених випадків COVID-19 на млн чол.
А в багатьох країнах Південної півкулі, де зима триває з червня по серпень, спостерігається зростання захворюваності. Найбільше нових випадків фіксують в Уругваї.
Щоденна кількість підтверджених випадків COVID-19 на млн чол.
Чи простежується сезонність коронавирусу?
В Україні і в Європі сезонність простежується, але вона може кардинально змінитися, коли буде інше процентне співвідношення більш розповсюджуваних варіантів вірусу і менш розповсюджуваних.
Це видно на прикладі Південної Америки, де сезонність простежується погано. У грудні-лютому там повинно було бути просідання, але його не було. Південна Америка зростає дедалі більше, зазначає Юрій Ганіченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я.
Що буде в Україні восени?
Поки про циклічність захворюваності говорити рано, вважає Наталія Виноград, епідеміолог, професор, завкафедрою епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького.
Під час пандемії будь-якого захворювання не існує сезонності – йде неконтрольоване поширення хвороби.
Наталія Виноград
епідеміолог, професор, завкафедрою епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головний спеціаліст МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія"
"Україна входить в типову криву, яка характерна для COVID-19. Осіння хвиля буде. Одна з причин – активні міграційні процеси. Люди більше їздять, подорожують. В епідеміології це називається перемішування населення. Восени будуть формуватися нові колективи – діти підуть в садки, школи, почнуться навчальний рік в університетах, люди будуть повертатися на роботу після відпусток. У цей момент будуть вноситися нові штами. Тим більше, що мутації тривають, а як ми бачимо дельта-варіант більш загрозливий – хворіють навіть ті, хто вже переніс COVID-19. Це буде основною причиною і, звичайно, у нас буде зростання захворюваності ".
Вакцинація може згладити захворюваність. Однак вона тільки зменшить амплітуду, а зараження вірусом і продовження епідемічного процесу залишається, відзначає Володимир Широбоков, мікробіолог, вірусолог, академік НАНУ . Але поки Україна вакцинувати лише 3% населення і це тільки першою дозою. Тому говорить навіть про згладжування прийдешньої хвилі – рано.
Володимир Широбоков
академік НАН і НАМН України, завкафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету ім. О. Богомольця
"Якщо завезуть новий індійський штам або інший – ще можливий певний підйом захворюваності. SARS-Cov-2 – досить молодий. На нього здійснюється шалений тиск, в тому числі і вакцинація, він змінюється і мутує, щоб протистояти загрозам для нього самого ж ".
Раніше "Сегодня" писав, що в Україні хочуть продовжити карантинні обмеження в Україні на все літо. За словами міністра Віктора Ляшко, коронавірус в країні ще не подолана, тому відповідна пропозиція надійде уряду.
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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус
Юрій Ганиченко
керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки
"Є кілька чинників, чому так сталося. Факт, який на це впливає – різна присутність різних варіантів вірусу. Є початковий варіант вірусу і більш поширювані варіанти: британський, південноафриканський, індійський і бразильський. Можливо, в Південній Америці на захворюваність вплинув саме бразильський варіант вірусу. Якби присутність варіантів вірусу залишалося одному рівні, то ми б побачили відчутну сезонність. Зараз в Україні ми бачимо прогнозовану сезонність, що говорить про незначні зміни в циркуляції різних варіантів вірусу в країні "