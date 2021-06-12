COVID-19 – не сезонне захворювання: вчені пояснили, що викличе в Україні наступну хвилю COVID-19

Восени епідеміолог прогнозує зростання захворюваності коронавірусів в Україні. Однак він не буде пов'язаний з сезонністю

Восени Україну чекає чергова хвиля коронавірусу. Коллаж: Routes / Pixabay

Вся Україна вже в зеленій зоні. При цьому захворюваність продовжує спадати, а лікарні закривають ковідние відділення. Те ж саме відбувається в країнах Європи.

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Однак зростання захворюваності спостерігається в країнах Південної півкулі Землі.

Чи є сезонність у коронавирусу і чи буде в Україні осіння хвиля захворюваності, розбирався "Сегодня".

Що відбувається із захворюваністю в Північному і Південному півкулі?

У Північній півкулі, де почалося літо, в більшості країн йде спад захворюваності – нових щоденних випадків з кожним вдень менше. В Україні теж, як і в інших країнах Європи, захворюваність спадає.

Щоденна кількість підтверджених випадків COVID-19 на млн чол.

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А в багатьох країнах Південної півкулі, де зима триває з червня по серпень, спостерігається зростання захворюваності. Найбільше нових випадків фіксують в Уругваї.

Щоденна кількість підтверджених випадків COVID-19 на млн чол.

Чи простежується сезонність коронавирусу?

В Україні і в Європі сезонність простежується, але вона може кардинально змінитися, коли буде інше процентне співвідношення більш розповсюджуваних варіантів вірусу і менш розповсюджуваних.

Це видно на прикладі Південної Америки, де сезонність простежується погано. У грудні-лютому там повинно було бути просідання, але його не було. Південна Америка зростає дедалі більше, зазначає Юрій Ганіченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я.

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Що буде в Україні восени?

Поки про циклічність захворюваності говорити рано, вважає Наталія Виноград, епідеміолог, професор, завкафедрою епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького.

Під час пандемії будь-якого захворювання не існує сезонності – йде неконтрольоване поширення хвороби.

Вакцинація може згладити захворюваність. Однак вона тільки зменшить амплітуду, а зараження вірусом і продовження епідемічного процесу залишається, відзначає Володимир Широбоков, мікробіолог, вірусолог, академік НАНУ . Але поки Україна вакцинувати лише 3% населення і це тільки першою дозою. Тому говорить навіть про згладжування прийдешньої хвилі – рано.

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Раніше "Сегодня" писав, що в Україні хочуть продовжити карантинні обмеження в Україні на все літо. За словами міністра Віктора Ляшко, коронавірус в країні ще не подолана, тому відповідна пропозиція надійде уряду.

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