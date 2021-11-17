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Чому вагітним варто вакцинуватися? Відповідь санлікаря

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
17 листопада, 10:56
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Національна технічна група експертів із питань імунізації ще наприкінці травня дозволила вакцинацію вагітних
МОЗ радить робити щеплення вагітним
МОЗ радить робити щеплення вагітним / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вагітним радять вакцинуватися від коронавірусу, оскільки у них підвищується ризик тяжкого перебігу хвороби.

Про це розповів головний санлікар України Ігор Кузін в ексклюзивному інтерв'ю для "Сьогодні".

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У країні все ще є лікарі, які аргументовано відмовляють вагітних робити щеплення. Однак Кузін наголосив, що думки лікарів, акушерів-гінекологів відрізняються. Позицію про вакцинацію вагітних затвердила Національна технічна група експертів із питань імунізації наприкінці травня.

"У вагітної, особливо на другому та третьому триместрі, підвищується ризик тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Тому вагітним рекомендовано вакцинуватись. Здебільшого застосовується вакцина Comirnaty. Перед вакцинацією ключовою є консультація лікаря", – додав санлікар.

Як вакцинація впливає вагітність?

При виборі вакцин для щеплень вагітних варто віддавати перевагу вакцинам на платформі мРНК – в Україні це Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід або на майбутню матір, а також не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живого вірусу.

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Зазначається, що користі від вакцинації як вагітній, так дитині, набагато більше.

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