У Києві померли батьки 12 дітей: COVID-19 вразив 95% легень

COVID-19 забрав життя подружжя переселенців з Макіївки Донецької області, які виховували 12 дітей. Сьогодні, 29 березня, в київській Олександрівській лікарні від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померла багатодітна мати Діана Родікова-Єрмакова.

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Про це в новинах "Сьогодні" повідомляє Єлизавета Герасим'юк.

Тиждень жінка була підключена до апарату штучної вентиляції легень. Напередодні у неї відмовили нирки, а коронавірус вразив легені на 95%. Її чоловік Володимир Родіков помер від коронавірусу трохи більше тижня тому – 20 березня.

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Подружжя було засновниками дитячого будинку сімейного типу і виховували 12 дітей – п'ятеро біологічних і семеро прийомних. Відомо, що після смерті батьків старша дочка, яка вже є повнолітньою, разом з чоловіком вирішила взяти опікунство над неповнолітніми братами та сестрами. Це – четверо хлопчиків і семеро дівчаток різного віку.

Відео: Сьогодні

12 лютого Діана Родікова-Єрмакова була нагороджена званням "Мати-героїня". Про це голова Васильківської громади Київської області Наталія Баласинович повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Сайт "Сегодня" розповідав про сімействі Родікових, яке 2014-го з десятьма дітьми (п'ятьма своїми і п'ятьма прийомними) втекло з окупованої Макіївки на підконтрольну Україні територію і поселилося в Червоній Мотовилівці Фастівського району на Київщині в місцевому будинку престарілих.

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