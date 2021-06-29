COVID-19 збавив оберти в Україні: за добу менше 200 випадків

У країні щодня кількість видужалих в кілька разів більше хворих – які показники цього разу

За минулу добу, 28 червня, в Україні підтвердили 182 нових випадки коронавірусу. Це на 103 хворих менше, ніж добою раніше.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Загальна кількість інфікованих досягла 2 234 463 особи.

У понеділок від хвороби померли п'ять пацієнтів – тепер кількість летальних випадків становить 52 300. При цьому за добу одужали 582 особи (за весь час епідемії – 2 164 374).

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Нагадаємо, що "Дельта"-варіант коронавірусу вже знайшли в Україні – його мутацію виявили у матері і дитини, які повернулися до України з Росії.

Наскільки це може бути небезпечним для українців і що нам тепер загрожує, читайте: "Якщо один з десяти з "Дельтою" – заразяться усі. Чи варто боятися нового штаму коронавірусу?" .

Також дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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