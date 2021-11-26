Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Що скаже Зеленський? 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 👜 Чорна п'ятниця 2021
СЬОГОДНІ Новини України

COVID-19 зникне на зимові свята? З'явився новий прогноз Кузіна

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
26 листопада, 12:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
МОЗ разом із зимовими курортами розробляє стратегію роботи в період свят
Нині в Україні нова хвиля коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"
Нині в Україні нова хвиля коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що на початок сезону зимових свят хвиля COVID-19 може залишити Україну.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Реклама

Коронавірус може піти?

Як розповів Кузін, до Нового року хвиля коронавірусу вже має вийти за територію України.

"За прогнозами, які ми використовуємо, пікові показники захворюваності та госпіталізації припадають на середину листопада. Ми зараз майже перейшли пік показників", – сказав він.

Кузін зазначив, що МОЗ разом із зимовими курортами розробляє стратегію роботи в період свят.

"Ми вже почали говорити із зимовими курортами про режим – яким чином тут забезпечити дотримання вимог протиепідемічного законодавства. Спільна позиція полягає в тому, що забезпечити контроль за сертифікатами про вакцинацію або ПЛР-тестами на підйомниках складно, тому курорти пропонують певну верифікацію на пункті в'їзду, наприклад, на вході до готелю чи пункту прокату спортивного спорядження", – додав головний санлікар.

В Україні досі діють карантинні обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні досі діють карантинні обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"

Реклама

Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 25 листопада, в Україні зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1394, а медпрацівників – 303.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 208 осіб;
  • летальних наслідків – 608;
  • одужало – 24 569 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

Реклама
  • захворіло – 3400340 осіб;
  • одужало – 2 877 021 особа;
  • летальних наслідків – 84 149.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Фото дня
Stop Fake
COVID-вакцина впливає на ДНК?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

26 листопада 1991. Відбулося перше засідання Конституційної комісії, яке відновило конституційний процес в Україні...

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

96 282

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.03

Російський рубль (₽)

0.3616

Євро (€)

30.34

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти