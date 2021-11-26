COVID-19 зникне на зимові свята? З'явився новий прогноз Кузіна

МОЗ разом із зимовими курортами розробляє стратегію роботи в період свят

Нині в Україні нова хвиля коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що на початок сезону зимових свят хвиля COVID-19 може залишити Україну.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Коронавірус може піти?

Як розповів Кузін, до Нового року хвиля коронавірусу вже має вийти за територію України.

"За прогнозами, які ми використовуємо, пікові показники захворюваності та госпіталізації припадають на середину листопада. Ми зараз майже перейшли пік показників", – сказав він.

Кузін зазначив, що МОЗ разом із зимовими курортами розробляє стратегію роботи в період свят.

"Ми вже почали говорити із зимовими курортами про режим – яким чином тут забезпечити дотримання вимог протиепідемічного законодавства. Спільна позиція полягає в тому, що забезпечити контроль за сертифікатами про вакцинацію або ПЛР-тестами на підйомниках складно, тому курорти пропонують певну верифікацію на пункті в'їзду, наприклад, на вході до готелю чи пункту прокату спортивного спорядження", – додав головний санлікар.

В Україні досі діють карантинні обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"

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Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 25 листопада, в Україні зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1394, а медпрацівників – 303.

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