COVID-19 зникне на зимові свята? З'явився новий прогноз Кузіна

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що на початок сезону зимових свят хвиля COVID-19 може залишити Україну.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Коронавірус може піти?
Як розповів Кузін, до Нового року хвиля коронавірусу вже має вийти за територію України.
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"За прогнозами, які ми використовуємо, пікові показники захворюваності та госпіталізації припадають на середину листопада. Ми зараз майже перейшли пік показників", – сказав він.
Кузін зазначив, що МОЗ разом із зимовими курортами розробляє стратегію роботи в період свят.
"Ми вже почали говорити із зимовими курортами про режим – яким чином тут забезпечити дотримання вимог протиепідемічного законодавства. Спільна позиція полягає в тому, що забезпечити контроль за сертифікатами про вакцинацію або ПЛР-тестами на підйомниках складно, тому курорти пропонують певну верифікацію на пункті в'їзду, наприклад, на вході до готелю чи пункту прокату спортивного спорядження", – додав головний санлікар.
Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу, 25 листопада, в Україні зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1394, а медпрацівників – 303.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 208 осіб;
- летальних наслідків – 608;
- одужало – 24 569 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3400340 осіб;
- одужало – 2 877 021 особа;
- летальних наслідків – 84 149.