COVID-19 в Україні зменшує оберти: кількість нових випадків за добу зменшилася

Динаміка поширення коронавірусу в країні знижується, за останню добу знову одужало більше людей, ніж захворіло

В Україні за останню добу виявили 876 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 61 випадок менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 232 790 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 53 українці (всього – 52 234). Вилікувати вдалося 2 160 137 інфікованих (2405 – за останню добу).

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Реклама Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Раніше ми повідомляли, що Україна посилює правила в'їзду через "Дельта"-штам коронавірусу. Нові правила почнуть діяти з 25 червня.

Також нагадаємо, в липні до України надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19. Є ймовірність, що деякі постачання вакцин перенесуть, оскільки це дуже великий обсяг.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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