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З кожним вдень все більше. Скільки нових випадків COVID-19 виявили за добу

5 серпня 2021 8:13

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Коронавірус продовжує поширюватися країною, з початку пандемії в Україні інфекцію підтвердили у 2 256 397 осіб

МОЗ оприлюднило статистику захворюваності COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

МОЗ оприлюднило статистику захворюваності COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу виявили 1 052 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 225 випадків більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 256 397 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 25 українців (всього – 53 049). Вилікувати вдалося 2 188 815 інфікованих (542 – за останню добу).

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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих. Наприклад, українці з щепленнями зможуть відвідувати громадські місця за QR-кодом.

Також нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я дали поради, як безпечно відсвяткувати День Незалежності. Щоб свято не закінчилося лікарняним ліжком, потрібно дотримуватися правил карантину.

До того ж дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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