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СЬОГОДНІ Новини України

COVID-19 в Україні: за добу виявили ще понад 16 тисяч хворих

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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14 лютого, 08:41
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За 13 лютого від коронавірусної хвороби вилікувалися понад 9 тисяч людей
COVID-19 підтвердили у 252 медпрацівників / Колаж "Сьогодні"
COVID-19 підтвердили у 252 медпрацівників / Колаж "Сьогодні"

За добу, 13 лютого, в Україні зафіксували 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед них – 1 447 дітей, а також 252 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ.

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Також минулої доби:

  • госпіталізували – 2 270 людей,
  • померли – 142 особи,
  • вилікувалися – 9 338 людей.

Кількість заражених у регіонах за добу:

  • м. Київ – 2 293;
  • Вінницька область – 401;
  • Волинська область – 445;
  • Дніпропетровська область – 1171;
  • Донецька область – 737;
  • Житомирська область – 739;
  • Закарпатська область – 292;
  • Запорізька область – 468;
  • Івано-Франківська область – 436;
  • Київська область – 530;
  • Кіровоградська область – 258;
  • Луганська область – 245;
  • Львівська область – 736;
  • Миколаївська область – 746;
  • Одеська область – 1519;
  • Полтавська область – 222;
  • Рівненська область – 395;
  • Сумська область – 500;
  • Тернопільська область – 361;
  • Харківська область – 1107;
  • Херсонська область – 721;
  • Хмельницька область – 564;
  • Черкаська область – 823;
  • Чернівецька область – 571;
  • Чернігівська область – 713.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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