COVID-19 в Україні: за добу виявили ще понад 16 тисяч хворих

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14 лютого. Майкл Рубенс Блумберг. Цього дня рівно 80 років тому народився один із найбагатших землян, засновник та власник світового постачальника фінансових новин Bloomberg, кандидат у президенти США, 108-й мер Нью-Йорка…

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