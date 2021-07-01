COVID-19 в Україні. За добу заразилися ще 705 людей

У середу в країні видужало більш ніж удвічі більше пацієнтів, ніж захворіло

В Україні за останню добу, 30 червня, виявили 705 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 72 хворих більше, ніж добою раніше.

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Про це повідомляє МОЗ.

Усього інфекцію підтвердили у 2 235 801 людини. За минулу добу від COVID-19 помер 51 українець (усього – 52 391). Вилікувати вдалося 2 168 387 інфікованих (1719 – за останню добу).

Джерело: МОЗ

Раніше ми повідомляли, що "Дельта"-варіанти коронавірусу вже знайшли в Україні – його мутацію виявили у матері і дитини, які повернулися в Україну з Росії.

Також нагадаємо, у липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19. Є ймовірність, що деякі поставки вакцин перенесуть, оскільки це дуже великий обсяг.

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Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні