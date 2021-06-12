Скандал на Євро-2020 і смерть пасажира поїзда Рахів-Київ – головні новини СЬОГОДНІ

У Москві посилили карантин, влада зробила наступний тиждень вихідним для росіян, а Святослав Вакарчук після 20 років спільного життя розлучився з дружиною

У поїзді № 358 Рахів – Київ помер 28-річний пасажир, машина з номерами гімнастки Лілії Подкопаєвої переїхала каченят, а президент Росії Володимир Путін в останньому інтерв'ю відповів на запитання, чи вбивця він.- сайт "Сегодня" зібрав найважливіші новини суботи, 12 червня.

У поїзді "Укрзалізниці" помер чоловік

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У поїзді № 358 Рахів – Київ помер 28-річний пасажир. Чоловік близько 03:00 впав з верхньої полички. Він сказав дружині, що почувається добре, але до ранку його стан погіршився. Провідники викликали швидку на найближчу станцію – до Фастова. По прибуттю потяга медики зафіксували смерть чоловіка, забитих місць на його тілі не виявлено.

В поїзді "Укрзалізниці" помер чоловік / Фото: Укрзалызниця

Путін відповів на запитання, чи вбивця він

"За час свого перебування я звик до нападів з усіх боків і за всіма видами районів під різними приводами і причинами, різного калібру і жорстокості, і ніщо з цього не дивує", – сказав він.

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Тоді журналіст Кейр Сіммонс назвав поіменно деяких опонентів Путіна, убитих за останні роки. Російському президенту це не сподобалося – він досить різко відповів.

Володимир Путін на ПМЕФ / фото: Dmitri Lovetsky / Pool via REUTERS

COVID-апокаліпсис у Москві

У Москві ввели ряд карантинних обмежень через погіршення ситуації з коронавірусом. Також влада оголосила неробочий весь наступний тиждень. До 20 червня в парках будуть закриті атракціони, дитячі та спортивні майданчики, пункти прокату, альтанки та інші об'єкти відпочинку і розваг.

Реклама У Москві посилили карантин / Фото: РБК-Україна

Машина з номерами Подкопаєвої переїхала каченят

Знаменита українська гімнастка Лілія Подкопаєва заявила, що її номерний знак виявився на автомобілі марки Mercedes, який днями переїхав зграю каченят на одній з київських доріг. Спортсменка відзначила, що ні вона, ні її родина не причетні до інциденту. Зараз Лілія з рідними знаходиться в США. У той же час, вона і її сім'я отримали багато повідомлень з погрозами і засудженням, "незважаючи на те, що в ситуації ніхто не розібрався".

Скандал на Євро-2020

В Азербайджані до старту Євро-2020 на вулицях Баку вивісили футболки всіх учасників чемпіонату Європи. Незрозуміло, якою логікою керувалися азербайджанці, але вони примудрилися поруч розташувати футболки України і Росії.

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Вакарчук розлучився з дружиною

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова більше не разом. Зовсім недавно музикант і колишній народний депутат України опублікував рідкісне фото дружини на честь її дня народження, а сьогодні повідомив на своїй сторінці в Facebook, що вони вирішили розлучитися. Подружжя прожило разом більше 20 років.

Фото: колаж "Сегодня"

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