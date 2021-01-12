COVID-паспорти для українців: Ляшко уточнив, про що йдеться

Документ про вакцинацію від COVID-19 буде видаватися за міжнародними стандартами

В Україні не вводитимуть так звані COVID-паспорти, однак можливе використання міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації.

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Про це на щоденному брифінгу про ситуацію з коронавірусом повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Питання використання міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації – це не щось нове. Цей документ передбачений медико-санітарними правилами, які схвалені всіма членами ВООЗ", – сказав він.

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Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив отримання заявки на реєстрацію російської вакцини від коронавірусу Супутник V.

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Також повідомлялося, що ВООЗ хоче в найближчі 100 днів почати вакцинацію від COVID-19 медиків у всьому світі.

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