COVID-паспорти для українців: Ляшко уточнив, про що йдеться

В Україні не вводитимуть так звані COVID-паспорти, однак можливе використання міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації.
Про це на щоденному брифінгу про ситуацію з коронавірусом повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Питання використання міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації – це не щось нове. Цей документ передбачений медико-санітарними правилами, які схвалені всіма членами ВООЗ", – сказав він.
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Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив отримання заявки на реєстрацію російської вакцини від коронавірусу Супутник V.
Також повідомлялося, що ВООЗ хоче в найближчі 100 днів почати вакцинацію від COVID-19 медиків у всьому світі.
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