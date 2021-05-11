COVID-паспорти в Україні. Які бонуси отримають українці за вакцинацію

Шмигаль розповів про переваги, які будуть давати ковідні сертифікати українцям – подробиці

Фото: biontech.de

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що COVID-сертифікати даватимуть українцям певні бонуси – можливість подорожувати і працювати. Також міністерство охорони здоров'я опрацьовує питання бонусів всередині країни.

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Про це Шмигаль заявив в інтерв'ю "РБК Україна".

Зазначимо, COVID-сертифікат – це документ, який буде містити дані про вакцинацію, ПЛР-тест або одужання від COVID-19. Дані в COVID-сертифікати будуть вноситися через електронну систему охорони здоров'я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря чи через додаток чи портал "Дія".

Нагадаємо, в березні Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю в забезпеченні сумісності українського і європейського COVID-паспортів.

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