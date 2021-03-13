COVID-паспорти: як це буде працювати і чи зможе перешкодити українським туристам у цьому сезоні

Ми зібрали різні думки про те, чи правильно видавати документи про вакцинацію, а також дізналися, де вони вже існують

Про введення COVID-паспортів почали говорити ще торік. Тоді в документ хотіли вносити результати ПЛР-тестів. Жодна країна так і не впровадила такого документу. Тепер у COVID-паспорт хочуть вносити факт вакцинації, що даватиме можливість подорожувати.

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Наразі деякі країни впровадили цифрові паспорти вакцинації. Поки такі документи діють як внутрішні. Цілком можливо, що вони стануть міжнародними.

Де вже діють COVID-паспорти

Поки єдиного міжнародного COVID-паспорту немає.

Європа та США ще обговорюють власні версії COVID-паспортів, готуючись до ймовірного буму подорожей, оскільки дедалі більше людей отримують щеплення.

17 березня Єврокомісія має оприлюднити проєкт про "цифровий зелений паспорт". Це має стати шляхом для скасування обмежень для подорожей у Європі.

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Поки невідомо, в якій формі він буде.

"Попередній літній сезон показав, що навіть, якщо між собою країни пропускали людей без тестів, то все одно масового туризму не було. Тому навіть при вакцинації потрібно буде приймати рішення. Всі країни ЄС зацікавлені в тому, щоб до них приїжджали не тільки з країн ЄС, а і з третіх країн. Другий сезон без туристів, особливо для Італії, Іспанії, Греції, сильно вдарить, тому вони перші лобіюють ковідні паспорти. Я думаю, що будуть пускати і треті країни, але потрібно мати негативний тест. В Греції кажуть, що готові приймати або вакцинованих, або тих, хто матиме ПЛР-тест", – каже Володимир Царук, заступник голови комітету з туризму Торгово-промислової палати України.

Та деякі країни вже впровадили свої паспорти. 8 березня, наприклад, це зробив Китай.

Китайський паспорт працює на додатку для обміну повідомленнями WeChat. В ньому міститься, інформація про результат ПЛР-тесту на Covid-19 та історія щеплень. Цей COVID-паспорт розробили спеціально для міжнародних поїздок. Китайський паспорт пропонує зашифрований код, який може скануватися і дозволяти іншим країнам обробляти дані мандрівників. Цей поки додаток доступний лише для громадян Китаю.

Єдиний стандарт ковідного паспорту намагається впровадити Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA).

Поки лише окремі авіакомпанії тестують цей додаток. Застосунок IATA Travel Pass дозволяє мандрівникам зберігати і керувати даними, пов'язаними з результатами тестів на COVID-19 та даними про вакцинацію на своїх мобільних телефонах, а також ділитися своїм підтвердженим статусом з авіакомпанією до того, як вони прибувають в аеропорт.

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Наразі жодна країна немає вимог до COVID-паспортів чи до вакцинації приїжджих.

Ізраїль, який має 50% вакцинованого населення, ввів внутрішні "зелені перепустки". Вони діють лише в середині країни. Документ дає право ходити в ресторани, в спортклуби, на спортивні і культурні заходи. В країні вважають, що "зелені перепустки" можуть переконати більше людей вакцинуватися, адже після вакцинації можна буде піти, наприклад, на концерт. В кінці лютого в Тель-Авіві провели перший концерт за час пандемії, який змогли відвідати лише вакциновані.

В Ісландії вакциновані вже отримують сертифікати, які мають слугувати дозволом подорожувати, хоча вони ще не визнані на міжнародному рівні.

Чи буде COVID-паспорт в Україні?

Ще у січні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що громадяни України будуть отримувати паспорти або інші документи, аналогічні до тих, які видаватимуть в ЄС.

В Уряді заявляють, що вакциновані українці зможуть отримати ковід-паспорт, якщо його впровадять у світі.

"Цифрова система, розроблена Мінцифрою та МОЗ, допоможе в майбутньому всім вакцинованим отримати підтвердження щеплення проти COVID-19 у разі, якщо у світі будуть запроваджені так звані паспорти вакцинації", – написав Денис Шмигаль у Facebook.

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/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Скоріш за все цьогоріч правила для подорожей будуть м’якшими і українці з ПЛР-тестами зможуть подорожувати в країни ЄС, вважають експерти.

"Єврокомісія 17 березня представить проект ковідних паспортів. Це буде документ у рамках ЄС. Є проблема в тому, що вакцинація в Європі теж іде дуже повільно і нерівномірно. Тому потрібна м’яка форма дозволів, щоб враховувалися і тести. Я думаю, якийсь документ однозначно буде, оскільки туризм потребує розвитку і для цього потрібна система, за якою всі будуть працювати", – каже голова Центру розвитку туризму Володимир Царук.

ВОЗ проти паспортів

ВООЗ проти ковідних паспортів. Керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що "вакцинні паспорти" проти COVID-19 не повинні використовуватися для міжнародних поїздок. Це не етично, вважають в ВООЗ, бо вакцини проти коронавірусу досі не доступні у всьому світі.

В ВООЗ кажуть, що рішення може бути несправедливою щодо людей, яким неможливо зробити вакцинацію з певних причин, і що вимагання паспортів вакцин може сприяти нерівності та несправедливості.

"Вакцинація просто недостатньо доступна у всьому світі і, звичайно, недоступна на справедливій основі. Досі невідомо, скільки триває імунітет від вакцин проти COVID-19, і що дані все ще збираються", – сказав під час брифінгу голова ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

Кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу

Певна логіка в ковідних паспортах є, каже Вадим Арістов, стратег, інфекціоніст, директор Revival Institute for Future.

Більшість виробників не наводять даних, чи попереджає вакцина безсимптомне захворювання і передачу вірусу.

"Ще немає впевненості, що вакцина гарантує, що вакцинований не передає вірус. Вона може захищати саму людину, але передача певним чином відбувається. Такий паспорт дає головне – простежуваність. Він дає можливість відстежити, в кого імунітет впав раніше або навпаки. Тому з часом буде більше даних про імунітет. Загальна ідея, щоб була інформація про захист людини не лише на момент вакцинації, коли потім з нею втрачається зв’язок і вона рік ходить із довідкою, а в тому, щоб людина була в базі і з нею був контакт у разі зниження імунітету", – каже Вадим Арістов.

В задумі впровадити цифровий документ вакцинації не йдеться про дискримінацію тих, хто не вакцинувався. Обмеження діють для всіх і для їх можна поступово знімати для вакцинованих.

"Ті, хто отримав щеплення, можуть вийти з деяких обмежень. Якщо цього не робити, то обмеження можуть діяти ще кілька років. А під час подорожей може бути не повна заборона в’їзду, а два коридори. Один швидкий – через паспорт вакцинації. Другий – довший: здати ПЛР-тест перед подорожжю і після приїзду пройти самоізоляцію 7-14 днів", – вважає Вадим Арістов.

Як повідомляли новини "Сьогодні", станом на ранок 11 березня в Україні вже вакциновані 29 378 осіб. А нещодавно МОЗ вніс зміни до дорожної карти вакцинації і дозволив робити щеплення відомим і публічним людям в разі, якщо хтось із пріоритетної групи відмовляється від щеплення.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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